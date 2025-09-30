Marecchiese: cinquantenne travolto da un palo della luce dopo l'impatto con un camion

L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale, dove è stato sottoposto a coma farmacologico

Paura alle prime ore del mattino sulla Marecchiese. Poco dopo le 5 di martedì 30 settembre, davanti al Bar Sport, un camion ha urtato un palo della pubblica illuminazione posizionato in corrispondenza delle strisce pedonali.

Il palo, già danneggiato dall’impatto con il mezzo pesante, è caduto in strada proprio mentre un uomo di 50 anni del posto stava attraversando. Colpito violentemente, l’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale, dove è stato sottoposto a coma farmacologico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Novafeltria, che hanno messo in sicurezza l’area, e le forze dell’ordine, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.