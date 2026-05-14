Marecchiese, FdI: “Servono fatti, non passerelle. Iter avviato grazie al Governo”

Gli esponenti del partito rivendicano i passi avanti sul progetto di adeguamento della SS258: “Percorso concreto da 400 milioni per la Valmarecchia”

“Sul futuro della Marecchiese servono serietà, atti concreti e rispetto per i cittadini della Valmarecchia. Non servono invece passerelle, rivendicazioni tardive o tentativi, come quello del presidente della Provincia di Rimini e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, di intestarsi politicamente un percorso che oggi sta avanzando grazie al lavoro del Governo Meloni, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas”. Lo dichiara Fratelli d’Italia per voce dell’On. Alice Buonguerrieri, della Sen. Domenica Spinelli dell’ on. Colombo e del consigliere regionale e responsabile provinciale Nicola Marcello.



“La situazione rende necessario ricordare i fatti. L’intervento di adeguamento della S.S. 258 ‘Marecchiese’, nel tratto romagnolo di circa 47 chilometri, è inserito nella sezione ‘Studi e progetti’ del Contratto di Programma 2021-2025 MIT/Anas approvato con Delibera Cipess n. 6 del 21 marzo 2024. Il Quadro Esigenziale, completato da Anas nel giugno 2025, ha definito le linee di indirizzo della progettazione e una prima stima del fabbisogno finanziario”.



“Lo scorso 5 febbraio – proseguono - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato il nullaosta al proseguimento delle attività progettuali e Anas ha quindi avviato la redazione del Documento di fattibilità delle Alternative Progettuali, il DOCFAP. Il 10 febbraio scorso il progetto è stato illustrato agli enti territoriali in una riunione convocata dalla Regione Emilia-Romagna”.



Alle parole sono seguiti i fatti: “Sono già stati approfonditi i tracciati, è stato predisposto un piano di indagini geognostiche in due fasi e, nel mese di aprile, sono stati svolti sopralluoghi mirati sul territorio. Secondo Anas, le risultanze del DOCFAP potranno essere condivise con gli enti interessati nel luglio 2026. L’investimento stimato è di circa 400 milioni di euro”.



“Fratelli d’Italia – chiosano gli esponenti di Fratelli d’Italia continuerà a seguire passo dopo passo l’iter della Marecchiese, un’opera strategica per la Valmarecchia, fondamentale per garantire collegamenti più sicuri, moderni ed efficienti. Dopo anni di attese, oggi ci sono atti, date e un percorso progettuale concreto. L'agire politico deve muoversi verso la realizzazione ed il costruire con una visione chiara del futuro. Noi l'abbiamo e non smetteremo di avanzare concretamente per mantenere i nostri impegni. Che il PD ed i disfattisti vari se ne facciano una ragione”.



