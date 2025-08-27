Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per polmonite

L’ex presidente dell’Inter, intubato all’Humanitas di Rozzano, è in condizioni serie ma non critiche

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una grave polmonite. Nella notte tra il 26 e il 27 agosto le sue condizioni si sono aggravate, rendendo necessaria l’intubazione per difficoltà respiratorie. Secondo fonti mediche, la situazione è seria ma non considerata critica.

Lo scorso maggio Moratti ha festeggiato gli 80 anni con una festa a sorpresa organizzata dai figli nella tenuta di famiglia a Imbersago, alla quale hanno partecipato molti ex campioni nerazzurri, tra cui Ronaldo, Vieri, Recoba, Pirlo e diversi protagonisti del Triplete del 2010.

Figura centrale della storia dell’Inter, Moratti rilevò il club nel 1995 e lo condusse a 16 trofei, tra cui la storica stagione 2009/2010 con la conquista di Champions League, scudetto e Coppa Italia.

La notizia del suo ricovero ha suscitato apprensione e affetto nel mondo del calcio e tra i tifosi interisti, che seguono con vicinanza l’evolversi delle sue condizioni.