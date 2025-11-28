Massimo spavento ma nessun ferito: jeep invade corsia, tragedia sfiorata sulla Marecchiese

Nonostante la dinamica, nessuno degli automobilisti coinvolti è rimasto ferito

Poteva trasformarsi in una tragedia lo scontro frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 28 novembre, sul rettilineo in prossimità del ponte di Torello, lungo la Marecchiese. Nonostante la dinamica, nessuno degli automobilisti coinvolti è rimasto ferito; a riportare i danni più significativi sono state soltanto le vetture.

Secondo le prime ricostruzioni e la testimonianza di un automobilista che ha evitato per primo l’impatto, una jeep che procedeva in direzione Rimini avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungevano altre auto. I conducenti delle vetture che viaggiavano verso Novafeltria sono stati costretti a sterzare bruscamente per evitare lo scontro frontale. La jeep ha comunque terminato la sua corsa contro un’altra utilitaria proveniente dal senso opposto, che ha riportato diversi danni.

Grande lo spavento per gli occupanti delle auto, tutti usciti fortunatamente illesi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti non sembrerebbero esserci dubbi: a perdere il controllo e a invadere la corsia opposta sarebbe stato il conducente della jeep diretta verso Rimini.