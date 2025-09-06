Mattarella al Forum di Cernobbio: "Il mondo ha bisogno dell’Europa"

"Ricostruire la centralità del diritto e rilanciare il multilateralismo cooperativo"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un videomessaggio al Forum di Cernobbio, sottolineando il ruolo cruciale dell’Unione Europea nel contesto internazionale.

«Il mondo ha bisogno dell’Europa – ha affermato – per ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata. Per rilanciare la prospettiva di un multilateralismo cooperativo. Per regole che riconducano al bene comune lo straripante peso delle corporazioni globali, quasi nuove Compagnie delle Indie».

Mattarella ha rimarcato la responsabilità delle democrazie europee, chiamate a resistere alle derive autoritarie e alla narrazione di una presunta superiorità dei regimi autocratici. «Le democrazie dell’Europa – ha spiegato – sono capaci di trovare in sé motivazioni e iniziative per non soccombere alla favola di una superiorità dei regimi autocratici, per non cedere all’idea di un mondo lacerato, composto soltanto di avversari, nemici, vassalli o clientes».

Un messaggio chiaro, che invita l’Europa a riaffermare il proprio ruolo globale, fondato su diritto, cooperazione e valori democratici.