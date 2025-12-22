Mattarella: “Goggia ottima premessa, l’Italia sarà con gli atleti”

Al Quirinale la consegna del Tricolore per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Il Presidente agli azzurri: “Sarò uno dei tanti tifosi del Paese”

È stato un messaggio di incoraggiamento e vicinanza quello rivolto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Al Quirinale si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera tricolore, simbolo dell’impegno e della responsabilità che accompagneranno la squadra azzurra nella rassegna a cinque cerchi.

“Sarò uno dei tanti tifosi dell’Italia, il Paese sarà con voi”, ha dichiarato Mattarella nel suo intervento, sottolineando il sostegno dell’intera nazione agli atleti che rappresenteranno l’Italia sulla scena internazionale.

Il Presidente ha poi fatto riferimento all’attualità sportiva, citando il recente successo di Sofia Goggia: “Il SuperG di Val d’Isère, con Sofia Goggia, è stato una buona premessa”, ha aggiunto, richiamando la vittoria ottenuta dalla sciatrice azzurra in Coppa del Mondo.

Al termine della cerimonia, Mattarella ha salutato personalmente gli atleti presenti e si è intrattenuto per qualche istante proprio con Goggia, rientrata ieri al successo dopo un periodo complesso. Un gesto di attenzione che ha suggellato una giornata carica di emozione e significato, nel segno dello sport e dell’unità nazionale.