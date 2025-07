"Mattarella 'russofobo', Mosca lo inserisce nella lista degli 'odiatori': la Farnesina convoca l'ambasciatore russo"

Alta tensione tra Italia e Russia dopo la pubblicazione da parte del ministero degli Esteri di Mosca di un elenco di dichiarazioni considerate 'hate speech' contro il Cremlino

Cresce la tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una lista di dichiarazioni di dirigenti di vari Paesi occidentali definite come esempi di hate speech contro la Russia. Tra queste figura anche una frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che Mosca ha inserito nella categoria degli “odiatori” del Cremlino.



La dichiarazione attribuita al Capo dello Stato risale al 5 febbraio scorso, quando – durante un discorso all’Università di Marsiglia – aveva tracciato un parallelo tra le guerre di conquista della Germania nazista e l’attacco russo all’Ucraina.



La notizia, anticipata da la Repubblica, ha suscitato una reazione immediata da parte dell’Italia. La Farnesina ha convocato l’ambasciatore russo a Roma per esprimere la ferma protesta del governo italiano per l’atto rivolto contro il Capo dello Stato.



Secondo il documento diffuso da Mosca, la lista – intitolata “Esempi di dichiarazioni di responsabili e rappresentanti delle élite di Paesi occidentali sulla Russia che usano l’hate speech” – raccoglie frasi provenienti da esponenti di 13 Paesi appartenenti all’Unione Europea e alla Nato. Per l’Italia, l’unica dichiarazione riportata è quella di Mattarella.