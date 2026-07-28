Mattia Pangrazi presenta “Terre del cuore” alla Biblioteca di Riccione

Giovedì 30 luglio lo scrittore e poeta riccionese sarà protagonista della rassegna “Di libri e di autori” con la sua nuova raccolta

Torna un nuovo appuntamento con la rassegna di presentazioni “Di libri e di autori”. Giovedì 30 luglio, alle ore 18, il giardino della Biblioteca comunale ospiterà lo scrittore e poeta riccionese Mattia Pangrazi, che presenterà al pubblico la sua nuova raccolta di poesie intitolata “Terre del cuore”, edita da Letteratura Alternativa. L'incontro è a partecipazione libera e gratuita.

Un viaggio nella geografia interiore tra poesia e prosa

L’opera rappresenta un viaggio nelle pieghe più profonde dell’emotività, dove le sensazioni diventano paesaggi e le parole tracciano mappe interiori. In questa sua terza raccolta, Pangrazi amplia il proprio sguardo: accanto alla dimensione intima emergono temi condivisi e universali, dal travaglio del presente alla ricerca della propria natura, fino al disagio che nasce quando il mondo sembra non concedere spazio al benessere. Come viene evidenziato nella presentazione dell’opera, il libro accompagna il lettore attraverso luoghi che non compaiono su nessuna mappa, dando forma a quelle emozioni, domande e fragilità che spesso rimangono invisibili. Tra metafore evocative e immagini che si fanno scenari, il volume alterna poesia e inframezzi di prose, segnando un’evoluzione stilistica che rende “Terre del cuore” il lavoro più maturo e completo dell’autore.

L’autore

Mattia Pangrazi nasce a Riccione nel 1991. Fin da giovane coltiva una profonda passione per la scrittura, che trova espressione nella poesia, negli aforismi e nelle riflessioni condivise con la solida comunità di lettori costruita negli anni sui social network. Nel 2020 ottiene un attestato di merito in un concorso nazionale di poesia con il componimento “Il dettaglio accecante”. Dopo le raccolte “Una lucciola nel buio” e “Meravigliosa catastrofe”, pubblica “Terre del cuore”, opera che segna un’ulteriore tappa del suo percorso poetico. Nel 2025 ha ricevuto a Roma il premio Poeta dell’anno durante la premiazione del concorso letterario “Raccontami in 25 parole”.



