Maturità 2025, al via gli esami per oltre 2.700 studenti riminesi

Da mercoledì 19 giugno iniziano le prove scritte: si parte con l’italiano, poi la seconda prova e il colloquio

Da domani, mercoledì 18 giugno, scatta l’esame di maturità per 2.735 studenti della provincia di Rimini: 2.555 candidati interni, 140 delle paritarie e 40 privatisti. Si comincia con la prova di italiano, uguale per tutti gli indirizzi, della durata massima di sei ore e articolata in sette tracce.

Il 20 giugno sarà la volta della seconda prova, diversa per ogni indirizzo (latino al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico, discipline tecnico-professionali negli istituti professionali). Seguirà il colloquio orale, stabilito da ciascuna commissione, con l’inclusione dell’educazione civica e della verifica dell’attività di Pcto (ex alternanza scuola-lavoro). Chi ha ricevuto 6 in condotta dovrà presentare un elaborato sulla cittadinanza attiva.

Il punteggio finale sarà espresso in centesimi: 40 punti al credito scolastico, 20 per ciascuna prova scritta e 20 per l’orale. La lode sarà assegnata solo ai 100/100 pieni, senza bonus, con unanimità della commissione.

Quella del 2024 sarà l’ultima maturità con le regole attuali. Dal prossimo anno si prevede un ritorno alla definizione di “esame di maturità” e un rafforzamento del colloquio orale.