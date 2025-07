Maturità 2025, stamattina si torna in aula per la seconda prova

Social, Borsellino e Pasolini tra le tracce della prima prova scritta

Dopo il debutto con il tema di Italiano, gli oltre 520mila maturandi tornano questa mattina, giovedì 19 giugno, tra i banchi per affrontare la seconda prova scritta dell’Esame di Stato 2025. Si tratta di una prova diversa per ciascun indirizzo di studio: greco per il classico, matematica per lo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici, e così via.

La giornata di ieri ha visto gli studenti cimentarsi con la prima prova scritta, quella di Italiano, uguale per tutti. Le tracce hanno spaziato da figure emblematiche come Paolo Borsellino e Pier Paolo Pasolini, fino a temi di attualità come l’impatto dei social media sulla vita quotidiana. Tuttavia, tra le sette proposte del Ministero, a riscuotere maggiore successo è stato il testo argomentativo sul rispetto, a partire da un articolo del giornalista Michele Maccioni, che ha stimolato riflessioni su educazione civica, convivenza e valori fondamentali.

Per oggi, le commissioni hanno predisposto prove basate sulle discipline caratterizzanti ogni corso di studi, con l’obiettivo di valutare le competenze acquisite dagli studenti durante il triennio. L’Esame di Stato 2025 continua così il suo percorso, tra emozione, attesa e tanta concentrazione.