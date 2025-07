Maxi rissa a Riccione: individuati e denunciati cittadini italiani e stranieri

Fermati cittadini italiani e stranieri di età compresa tra i 15 e i 26 anni (quattro maggiorenni e due ragazze minorenni)

Dopo l'intervento dei Carabinieri di Riccione in viale Dante, a seguito di segnalazioni al 112 che riferivano di scontri tra alcuni ragazzi, sono stati individuati i soggetti coinvolti che avevano tentato di darsi alla fuga.

Giunti sul posto, infatti, alla vista dei militari, i partecipanti alla rissa hanno tentato immediatamente di scappare, ma dopo brevi ricerche sono stati individuati in una sala giochi, nell’area slot-machine, dove avevano cercato riparo.

Identificati e portati in caserma, i militari, attraverso escussioni testimoniali e la visione delle immagini raccolte dalle telecamere, hanno ricostruito quanto accaduto, raccogliendo elementi per accertare le singole responsabilità dei presunti partecipanti ai fatti. I fermati, cittadini italiani e stranieri di età compresa tra i 15 e i 26 anni (quattro maggiorenni e due ragazze minorenni), tutti residenti nel Nord Italia, si sarebbero affrontati per futili motivi, divisi in due fazioni, dando vita a un’accesa lite degenerata con lanci di bottiglie e altri oggetti raccolti sul posto.

Lo scontro, durato alcuni minuti, è stato interrotto solo dall’arrivo di più equipaggi dell’Arma. Nessuno degli indagati ha riportato lesioni né è stato necessario l’intervento di personale sanitario.

I maggiorenni fermati sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rimini, mentre le due minorenni sono state segnalate a quella per i Minorenni di Bologna per l’ipotesi di reato di rissa.