Medaglia d’argento al valore dell’Arma al carabiniere Luciano Masini

"Coraggio, professionalità e alto senso del dovere"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la medaglia d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri al luogotenente Luciano Masini per il suo intervento del 31 dicembre 2024 a Villa Verucchio.

Quella notte Masini affrontò un 23enne che aveva già accoltellato quattro persone e, dopo avergli intimato di fermarsi e sparato colpi di avvertimento, fu costretto a colpirlo mortalmente mentre l’uomo stava per aggredirlo.

Indagato inizialmente per eccesso colposo di legittima difesa, il militare è stato poi archiviato. Nelle motivazioni del riconoscimento si sottolineano coraggio, professionalità e alto senso del dovere dimostrati nell’intervento, compiuto senza attendere rinforzi per proteggere i cittadini.