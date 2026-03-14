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Medaglia d’argento al valore dell’Arma al carabiniere Luciano Masini

"Coraggio, professionalità e alto senso del dovere"

A cura di Glauco Valentini Redazione
14 marzo 2026 06:58
Medaglia d’argento al valore dell’Arma al carabiniere Luciano Masini - Luciano Masini
Luciano Masini
Villa Verucchio
Attualità
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la medaglia d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri al luogotenente Luciano Masini per il suo intervento del 31 dicembre 2024 a Villa Verucchio.

Quella notte Masini affrontò un 23enne che aveva già accoltellato quattro persone e, dopo avergli intimato di fermarsi e sparato colpi di avvertimento, fu costretto a colpirlo mortalmente mentre l’uomo stava per aggredirlo.

Indagato inizialmente per eccesso colposo di legittima difesa, il militare è stato poi archiviato. Nelle motivazioni del riconoscimento si sottolineano coraggio, professionalità e alto senso del dovere dimostrati nell’intervento, compiuto senza attendere rinforzi per proteggere i cittadini.

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