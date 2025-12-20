Medicina: oltre la metà dei candidati ritenta il test di Fisica

Nel secondo appello del 10 dicembre, consegnati 44mila test di Fisica, 38mila di Chimica e 35mila di Biologia; risultati attesi tra il 22 e il 23 dicembre

Oltre la metà dei candidati per l’accesso a Medicina ha ritentato il test di Fisica nel secondo appello, tenutosi il 10 dicembre, materia che era risultata la più difficile per gli studenti nel precedente concorso.

In totale, sono stati consegnati 44mila test di Fisica, 38mila di Chimica e 35mila di Biologia. I risultati ufficiali saranno resi noti tra il 22 e il 23 dicembre, fornendo agli studenti l’attesa valutazione delle proprie performance e la possibilità di pianificare i prossimi passi nel percorso di accesso alla facoltà.