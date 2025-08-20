Meeting di Rimini: apre Draghi, chiude Meloni. Politica e dialogo al centro

Dal 22 al 27 agosto la kermesse affronterà guerre, Europa, lavoro e migrazioni. Attesi 13 ministri e grandi nomi della scena internazionale

Si apre con Mario Draghi e si chiude con Giorgia Meloni la 46ª edizione del Meeting di Rimini, in programma dal 22 al 27 agosto. Un’agenda fitta, che vedrà alternarsi 13 ministri e oltre 550 relatori tra politica, economia, cultura e religione.

Il filo conduttore: i conflitti globali, dalla guerra in Ucraina a Gaza, le sfide dell’Europa nel nuovo equilibrio internazionale, il lavoro tra innovazione e fragilità sociali, il tema della salute e quello dei migranti. Draghi e Letta offriranno riflessioni sull’orizzonte europeo, mentre la premier Meloni, nell’ultimo giorno, interverrà senza traccia prestabilita.

Accanto ai dibattiti ufficiali, attesi anche leader religiosi, presidenti di Regione e rappresentanti delle istituzioni. A inaugurare simbolicamente il Meeting saranno due madri, una israeliana e una palestinese, unite dal dolore della perdita di un figlio e da un percorso di riconciliazione.