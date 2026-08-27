Meeting di Rimini, edizione da record: 900mila presenze

La visita di Leone XIV segna la 47ª edizione. Scholz: "Un’esperienza che resterà nella storia"

Si chiude con 900mila presenze, 150 incontri, 13 mostre, 13 spettacoli e 3.300 volontari la 47ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli.

A segnare l’edizione è stata soprattutto la visita di Papa Leone XIV, tornato alla Fiera di Rimini 44 anni dopo Giovanni Paolo II. «Una grande festa che ha superato tutte le nostre aspettative», ha commentato il presidente del Meeting Bernhard Scholz.

Al centro dell’evento il tema dell’amicizia, del dialogo e della pace, con particolare attenzione ai giovani, ai migranti e alle sfide legate all’intelligenza artificiale.

Grande anche l’impatto sui social: la visita del Pontefice ha generato in Italia circa 7mila conversazioni, 500mila interazioni e 2,5 milioni di visualizzazioni video. Il 96% dei commenti analizzati è risultato positivo.

La prossima edizione del Meeting si terrà dal 20 al 25 agosto 2027, con il titolo “Pionieri coraggiosi per custodire l’umano”.