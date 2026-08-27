Meeting e visita di Papa Leone: il plauso del Sap alle donne e agli uomini della Polizia di Stato

Il sindacato elogia il lavoro svolto dalla Questura di Rimini e dai colleghi arrivati in supporto

Si è conclusa ieri a Rimini una settimana di intenso impegno per le Forze dell’Ordine, chiamate a garantire la sicurezza in occasione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli e della visita del Santo Padre. Due appuntamenti di grande rilievo che hanno portato sul territorio ministri, rappresentanti delle istituzioni, autorità e numerose personalità.

Al termine dei servizi, il Sap esprime il proprio plauso alle donne e agli uomini della Polizia di Stato impegnati nel dispositivo di sicurezza, particolarmente complesso e articolato.

Il personale della Questura di Rimini, insieme ai numerosi colleghi aggregati provenienti da altre realtà territoriali, ha garantito i servizi di ordine e sicurezza pubblica con professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio, contribuendo al regolare svolgimento degli eventi.

Sono stati giorni caratterizzati da turni impegnativi, massima attenzione e grande responsabilità, con un lavoro svolto in gran parte lontano dai riflettori, ma fondamentale per tutelare la sicurezza di cittadini, partecipanti, autorità e personalità presenti sul territorio.

“Il Sap vuole ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che hanno affrontato questi giorni con professionalità e spirito di sacrificio”, afferma il segretario provinciale del Sap, Salvatore Giglia. “Il Meeting e la visita del Santo Padre hanno rappresentato due appuntamenti di straordinaria importanza e dietro la loro sicurezza c’è stato il lavoro silenzioso e prezioso di centinaia di donne e uomini della Polizia di Stato”.

Il sindacato rivolge un ringraziamento particolare al personale della Questura di Rimini e ai colleghi aggregati, che hanno lavorato fianco a fianco dimostrando spirito di squadra e capacità di collaborazione.

Il Sap sottolinea inoltre come la gestione dei due eventi abbia rappresentato una concreta dimostrazione della professionalità della Polizia di Stato, chiamata ad affrontare servizi complessi con equilibrio, competenza e senso delle istituzioni.

“A tutte le colleghe e ai colleghi che hanno garantito la sicurezza del Meeting e della visita del Santo Padre – conclude il Sap – va il nostro più sincero ringraziamento e un grande plauso per il lavoro svolto”.

Professionalità, sacrificio e abnegazione: ancora una volta, sottolinea il sindacato, la Polizia di Stato ha fatto la propria parte.