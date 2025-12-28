Meldola, precipita dal tetto e muore 73enne

Inutili i soccorsi del 118

Tragedia ieri, 27 dicembre, intorno alle 13 in via Leonardo Da Vinci, dove un uomo di 73 anni, Giuseppe Manfredi, ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone adiacente alla propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe salito sul tetto senza particolari precauzioni quando la struttura avrebbe ceduto facendolo cadere nel vuoto. Inutili i soccorsi del 118. I Carabinieri di Meldola stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.