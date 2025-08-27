Meloni al Meeting di Rimini: “Piano casa per le famiglie, basta giudici politicizzati”

La premier annuncia un progetto per sostenere giovani coppie e natalità

Dal palco del Meeting di Rimini la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato una delle priorità che entreranno nella manovra del 2026: un “grande piano casa per le giovani coppie”, pensato per sostenere il ceto medio e favorire la natalità. “Senza una casa è più difficile costruirsi una famiglia – ha sottolineato – faremo tutto il necessario per ricostruire una società amica della famiglia e della genitorialità”.

Non solo economia e politiche sociali. Nel suo intervento Meloni ha toccato anche temi di politica estera, lanciando un duro messaggio a Israele: “La reazione a Gaza è andata oltre la proporzionalità. Troppe vittime civili, ingiustificabile l’uccisione di giornalisti. Serve subito il cessate il fuoco”. Parole che marcano una distanza rispetto alla linea tradizionale di prudenza sull’operazione militare israeliana.

Sul fronte interno, la premier ha attaccato le opposizioni e parte della magistratura: “Sui migranti giudici e burocrati non ci fermeranno. Respingeremo invasioni di campo di magistrati politicizzati”. E, rivolgendo una stoccata al centrosinistra, ha aggiunto: “C’è chi fa mozioni e chi come noi salva bambini”.

Infine, uno sguardo all’Europa, in sintonia con l’ex premier Mario Draghi: “Così l’Ue va verso l’irrilevanza. Serve un cambio di passo per contare davvero nello scenario internazionale”.