Meloni attesa al Meeting di Rimini: chiusura della kermesse di Comunione e Liberazione

n mattinata Salvini ha parlato di flat tax, pace fiscale e rottamazione delle cartelle

Al Meeting di Rimini cresce l’attesa per l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prevista intorno a mezzogiorno per la chiusura ufficiale della kermesse organizzata da Comunione e Liberazione.

Nella stessa cornice, in mattinata, è intervenuto il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha rilanciato alcune delle priorità del Carroccio in vista della prossima manovra economica autunnale: flat tax, pace fiscale e rottamazione delle cartelle esattoriali. «Questo si aspettano milioni di italiani e per questo come Lega abbiamo lavorato anche in questi giorni di agosto», ha sottolineato Salvini.

Il segretario leghista ha inoltre ribadito la posizione del partito sulla guida della Regione Veneto dopo l’uscita di scena di Luca Zaia, sottolineando come, secondo la Lega, mantenere la presidenza sarebbe fondamentale per garantire continuità: «Cambiare sarebbe un errore», ha affermato.