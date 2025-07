Meloni: “Il referendum era sulle opposizioni, hanno perso”

E si paragona a Trump: “Coraggiosa, schietta e determinata”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta alla festa per i 25 anni del quotidiano Libero, commentando l’esito dei recenti referendum su lavoro e cittadinanza. Secondo la premier, il risultato è stato “chiaro”, nonostante “i tentativi surreali di mascherarlo”. Per Meloni, infatti, la consultazione non rappresentava affatto un test per il governo, ma “un referendum sulle opposizioni”, che – ha affermato – “hanno perso”.

Meloni ha inoltre criticato duramente i promotori dei quesiti referendari: “Ci hanno fatto spendere 400 milioni di euro anche se già sapevano, come ha detto qualcuno, che il quorum non sarebbe stato raggiunto”.

Nel suo intervento, la premier ha anche rilanciato la sintonia politica con l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Trump è coraggioso, schietto, determinato e difende i suoi interessi nazionali. Io mi considero coraggiosa, schietta e determinata e difendo gli interessi nazionali”.

Le parole della presidente del Consiglio hanno subito acceso il dibattito politico, aprendo nuovi scenari sia sul fronte interno che internazionale, a pochi giorni da una consultazione che, sebbene non abbia raggiunto il quorum, continua a far discutere.