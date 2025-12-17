Meloni in parlamento, 'Mantenere la pressione su Putin'

L'Italia non manderà soldati in Ucraina, dubbi sugli asset'

A differenza di ciò che fa dire alla 'propaganda', la Russia si è 'impantanata' in Ucraina 'in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici', afferma la premier Meloni nelle sue comunicazioni alla Camera alla vigilia del vertice Ue. È importante quindi 'mantenere la pressione economica' su Mosca, la difficoltà della guerra è 'l'unica cosa che può costringere Putin a un accordo'. In ogni caso, conferma Meloni, 'L'Italia non invierà soldati in Ucraina'. Quanto agli asset, 'trovare una soluzione sostenibile è tutt'altro che semplice', considerando che 'qualsiasi strumento deve sempre rispettare le regole su cui poggia lo stato di diritto'. Quanto all'Europa, 'il vero nemico è l'incapacità di decidere'. L'Italia, intanto, ritiene 'prematuro' firmare l'accordo sul Mercosur finchè 'il pacchetto di misure aggiuntive a tutela del settore agricolo non sarà perfezionato e discusso con gli agricoltori'.