Meloni plaude all’accordo Usa-Ue sui dazi: “Evitata una escalation devastante”

Il governo esclude una manovra correttiva, ma le opposizioni incalzano: “Rischio tariffe al 15%, l’esecutivo riferisca in Parlamento”. Categorie produttive in allarme per danni stimati fino a 10 miliardi

A cura di Redazione 28 luglio 2025 20:16

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, foto Ansa

