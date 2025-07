La Premier Meloni ricevuta da Papa Leone: focus su pace e cooperazione

Dialogo con la Segreteria di Stato su Ucraina, Medio Oriente e rapporti bilaterali

Papa Leone ha ricevuto oggi (mercoledì 2 luglio), in udienza privata a Palazzo Apostolico, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dopo il colloquio con il Pontefice, la premier ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.



Secondo quanto riferisce la Santa Sede, durante i "cordiali colloqui" si è sottolineata la solidità delle buone relazioni tra la Santa Sede e l’Italia, con particolare attenzione al comune impegno per la pace, in particolare in Ucraina e in Medio Oriente, e all’assistenza umanitaria a Gaza.



Nel corso dell’incontro si è discusso anche di temi bilaterali e di questioni di interesse per la Chiesa e la società italiana, in un clima di collaborazione e dialogo costruttivo.