Meloni riparte dal Meeting di Rimini, nella manovra spunta il tesoretto Tfr

Sul tavolo salari, contratti e pensioni. Il Pd scioglie il nodo Campania: Fico candidato governatore

Giorgia Meloni torna protagonista al Meeting di Rimini. Oggi la premier chiuderà la kermesse di Comunione e Liberazione con un intervento molto atteso, mentre a Palazzo Chigi prende forma la prossima legge di bilancio. Al centro della manovra restano salari, contratti, fisco, banche e pensioni. Una novità rilevante riguarda il Tfr, che potrebbe costituire un “tesoretto” utile a finanziare nuove misure. A settembre è previsto un check sui conti pubblici, preludio alla messa a punto definitiva.

Sul fronte previdenziale, il 2024 segnerà una stretta sulle uscite flessibili: dimezzate le possibilità di lasciare prima il lavoro a causa del crollo delle adesioni a Quota 103 e Opzione donna.

Intanto, nelle coalizioni prosegue la partita delle candidature per le Regionali d’autunno. Il Partito Democratico ha sciolto il nodo Campania: sarà Roberto Fico il candidato alla presidenza della Regione, mentre Piero De Luca assumerà la guida del partito regionale. Accelerazioni si registrano anche in Puglia, dove resta però da risolvere il nodo con Avs.

Più complessa la situazione nel centrodestra. In Veneto lo stallo continua: la Lega ha smentito le indiscrezioni su una possibile candidatura del presidente della Camera, Lorenzo Fontana.