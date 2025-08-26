Merz: “Putin incontri Zelensky o nuove pressioni su Mosca”

L’Ue prepara un nuovo pacchetto di sanzioni, dagli Stati Uniti non esclusi dazi punitivi

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sollecitato il presidente russo Vladimir Putin a cogliere l’apertura al dialogo manifestata da Volodymyr Zelensky. “Il presidente ucraino ha chiarito di essere pronto a sedersi al tavolo con Putin già nei prossimi giorni. Adesso tocca a Mosca. Se il presidente russo ha seriamente intenzione di mettere fine alle uccisioni, accolga l’offerta”, ha dichiarato Merz in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro canadese Michael Carney a Berlino.

Il cancelliere ha avvertito che, in caso contrario, la comunità internazionale è pronta a rafforzare le misure di pressione. “In Europa stiamo già lavorando a un altro pacchetto di sanzioni e, da parte americana, non sono esclusi dazi punitivi”, ha sottolineato.

Le parole di Merz arrivano in un momento cruciale, mentre la diplomazia internazionale tenta di aprire nuovi spiragli per porre fine al conflitto e fermare l’escalation militare.