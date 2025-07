Metallica Experience in concerto a Rimini: omaggio alla storia del metal

Torna SGR Live con uno show potente e fedele alla leggendaria band californiana

Torna la musica di SGR Live domani sera alle 21.00 all’arena Francesca da Rimini, adiacente a Castelsismondo.

Saliranno sul palco i Metallica Experience, band nata nel 2007 con il nome Damage Incorporated per rendere omaggio alla band heavy-metal più importante di tutti i tempi: i Metallica.

Successivamente, dopo alcuni cambi di formazione, il nome Metallica Experience arriva nel 2018.

Oltre 20 anni di concerti in tutta l’Italia, dal thrash-speed dei primi album Kill ‘em All e Ride the Lightning, ai capolavori di Master of Puppets, dall’heavy del Black Album fino alle più recenti di 72 Seasons. In programma ci sono i brani storici del quartetto di San Francisco.

Il ‘Tributo ai Metallica’ sarà uno spettacolo granitico e adrenalinico senza compromessi, fedele nel look e nel repertorio, dedicato a tutti i fan e a tutti coloro che vorranno scoprire la band che ha rivoluzionato la storia non solo del metal, ma del rock in generale.

Sul palco gli artisti Massimo Arke a voce e chitarra, Manuel Guerrieri alla chitarra solista, Elio De Paoli al basso e Claudio Tirincanti alla batteria.

A tutte le serate di SGR Live sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di

ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.