Meteo dei prossimi giorni dal 16 novembre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 16 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani si preannuncia una giornata meteorologicamente interessante per Rimini, con condizioni variabili che potrebbero sorprendere chi si aspetta un clima autunnale monotono. Le temperature saranno piacevolmente miti per la stagione, ma il cielo potrebbe riservare qualche sorpresa. Scopriamo insieme, ora per ora, cosa ci aspetta in questa giornata del 16 novembre 2025.

Previsioni meteo orarie per Rimini

Notte: Durante le ore notturne, Rimini sarà avvolta da un cielo con nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno agli 11.04°C, con un'umidità dell'82%. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 3.37 m/s, con raffiche che potranno raggiungere i 3.78 m/s. Un clima tranquillo, ideale per chi ama godersi il silenzio della notte.

Prima mattina: Alle prime ore del mattino, le nubi continueranno ad aumentare, coprendo il 59% del cielo. La temperatura subirà un lieve aumento, raggiungendo i 14.93°C, mentre l'umidità rimarrà costante. Il vento si placherà leggermente, con una velocità di 2.27 m/s. La visibilità sarà ottimale, con un'assenza totale di precipitazioni.

Mattina: Con l'avanzare della mattina, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, coprendo l'80% del cielo. La temperatura salirà ulteriormente, toccando i 15.17°C, e il vento soffierà a una velocità più ridotta di 1.68 m/s. Un clima mite e piacevole per chi inizia la giornata con una passeggiata lungo la costa.

Mezza mattinata: Nella tarda mattinata, il cielo sarà coperto al 95%, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 18.16°C. L'umidità diminuirà al 69%, mentre il vento soffierà a una velocità di 1.91 m/s. Un clima ideale per chi vuole dedicarsi ad attività all'aperto senza preoccuparsi della pioggia.

Mezzogiorno: Verso l'ora di pranzo, il cielo sarà completamente coperto. Le temperature raggiungeranno i 20.25°C, con un'umidità che scenderà al 57%. Il vento si intensificherà leggermente, soffiando a 2.84 m/s. Rimini vivrà una giornata insolita per metà novembre, con temperature più simili a quelle primaverili.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno stabili, con un cielo ancora coperto al 100%. Le temperature inizieranno a calare leggermente, scendendo a 19.03°C, mentre il vento aumenterà leggermente la sua intensità a 3.17 m/s. Un pomeriggio tranquillo, senza rischi di precipitazioni.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma con temperature ancora gradevoli intorno ai 17.46°C. L'umidità sarà del 68% e il vento soffierà con una velocità di 3.62 m/s. Un clima sereno per chi desidera concludere la giornata con una passeggiata in città.

Sera: In serata, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura di 16.91°C e un'umidità del 71%. Il vento si intensificherà ulteriormente, raggiungendo una velocità di 3.81 m/s. Nonostante il cielo coperto, l'assenza di precipitazioni renderà la serata piacevole per chi desidera uscire.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In sintesi, la giornata del 16 novembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, ma senza alcuna precipitazione in vista. Le temperature saranno incredibilmente miti per il periodo, oscillando tra gli 11°C della notte ai 20°C di mezzogiorno. Il vento sarà moderato, con alcune raffiche più intense in serata. Una giornata autunnale insolita, che invita a godere delle bellezze di Rimini all'aperto, senza il timore della pioggia.