Meteo dei prossimi giorni dal 17 ottobre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 17 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Rimini per la giornata di domani promette di essere interessante, con una varietà di condizioni atmosferiche che accompagneranno l'intero arco delle ventiquattro ore. Dalla notte fino alla serata, le temperature, l'umidità e la copertura nuvolosa cambieranno, offrendo un mix di cielo sereno e copertura nuvolosa.

Previsioni dettagliate per fasce orarie

Notte: La giornata inizia con un clima sereno. La temperatura si aggira attorno ai 10.98°C, con un'umidità del 79%. Il vento soffia leggero da ovest a una velocità di 1 m/s e con raffiche fino a 2.36 m/s. Le condizioni di cielo sereno permetteranno una buona visibilità di 10 km.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, le temperature salgono a 14.12°C, mentre l'umidità scende leggermente al 76%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura del 67%. Il vento si intensifica leggermente, raggiungendo 1.98 m/s da nord-ovest, con raffiche fino a 2.85 m/s.

Mattina: Con l'avanzare della mattina, la copertura nuvolosa aumenta al 73%, e la temperatura scende a 13.69°C. L'umidità sale di nuovo al 78%. Il vento da ovest-nord-ovest soffia a 2.88 m/s, con raffiche che raggiungono 3.67 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, le temperature si assestano su 15.07°C con un'umidità del 70%. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con nubi sparse che coprono l'82% del cielo. Il vento continua a provenire da nord-ovest, con una velocità di 2.92 m/s e raffiche fino a 3.07 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura tocca i 15.56°C, con l'umidità che scende al 66%. Il cielo diventa cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 91%. Il vento si calma leggermente, soffiando a 1.82 m/s da ovest-nord-ovest.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la copertura nuvolosa diventa totale, con il cielo completamente coperto. La temperatura si mantiene costante a 15.63°C e l'umidità scende ulteriormente al 65%. Il vento soffia più debole da ovest, a 1.47 m/s.

Tardo pomeriggio: Nelle ore di tardo pomeriggio, le temperature iniziano a scendere lievemente a 15.15°C, mentre l'umidità rimane stabile al 65%. Il cielo resta cielo coperto e il vento soffia leggermente da sud-ovest a 1.48 m/s.

Sera: La giornata termina con una temperatura di 13.76°C e un'umidità del 71%. Le nubi si diradano parzialmente, lasciando spazio a nubi sparse. Il vento soffia da ovest-sud-ovest a una velocità di 1.97 m/s, con raffiche di 1.79 m/s.

Riepilogo delle previsioni meteorologiche

La giornata di domani a Rimini si prospetta con temperature moderate, oscillanti tra i 10.98°C e i 15.63°C. La presenza di nubi sparse e cielo coperto caratterizzerà gran parte della giornata, in particolare dalla mattina al tardo pomeriggio. Il vento si manterrà generalmente debole, senza raffiche significative. Nel complesso, non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all'aperto, pur tenendo presente la variabilità della copertura nuvolosa.