Meteo dei prossimi giorni dal 18 luglio 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 18 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, una delle perle della Riviera Adriatica, si prepara ad accogliere una nuova giornata estiva. Mentre i turisti si godono la sabbia dorata e il mare invitante, le condizioni meteorologiche giocano un ruolo cruciale nel determinare il tipo di giorno che ci aspetta. Cosa riserva il cielo per domani? Scopriamolo insieme nelle previsioni dettagliate per la giornata del 18 luglio 2025.

Previsioni Orarie

Notte: La notte a Rimini inizia con un clima sereno e piacevole. La temperatura si attesta sui 20.54°C, accompagnata da un'umidità del 72%. Il cielo sarà completamente sgombro da nuvole, offrendo una vista limpida delle stelle.

Prima mattina: All'alba, le condizioni rimangono invariate con un cielo limpido. La temperatura scende leggermente a 20.41°C, mentre il vento si intensifica leggermente, raggiungendo una velocità di 1.89 m/s da sud. L'umidità diminuisce al 71%.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, la temperatura sale a 23.61°C. Il cielo continua a essere sereno, offrendo un inizio di giornata perfetto per passeggiare lungo la spiaggia. L'umidità scende al 53%, rendendo l'aria piacevolmente fresca.

Mezza mattinata: A metà mattina, il termometro segna 27.39°C, e il vento da est si fa più presente con una velocità di 4.31 m/s. Il cielo rimane limpido, offrendo una giornata ideale per attività all'aperto.

Mezzogiorno: Durante il picco delle ore diurne, la temperatura raggiunge i 27.68°C. Tuttavia, si notano le prime nubi sparse, coprendo parzialmente il cielo. Nonostante ciò, il clima rimane gradevole e adatto per godersi il pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura rimane stabile intorno ai 27.61°C. Le nubi sparse persistono, offrendo momentanee pause dall'intensa luce solare. Il vento soffia costante da est-sud-est, con raffiche che raggiungono i 5.44 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura scende a 26.2°C, con il cielo che si libera parzialmente, mostrando solo poche nuvole. L'umidità aumenta leggermente al 49%, ma il clima rimane piacevole per godersi le ultime ore del giorno.

Sera: La giornata si conclude con un ritorno a cieli sereni. La temperatura scende a 23.48°C, ideale per una passeggiata serale lungo la costa. Il vento si attenua, rendendo l'atmosfera perfetta per chi desidera godere della tranquillità della sera riminese.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata del 18 luglio 2025 a Rimini sarà caratterizzata da cielo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa durante le ore centrali. Le temperature oscilleranno tra i 20.41°C e i 27.68°C, creando un ambiente ideale per attività all'aperto e per godere delle bellezze della città. Il vento, seppur presente, non dovrebbe rappresentare un fastidio significativo, permettendo a residenti e turisti di trascorrere una giornata serena e piacevole. In definitiva, le condizioni meteorologiche promettono una giornata estiva perfetta nella splendida cornice di Rimini.