Meteo dei prossimi giorni dal 19 novembre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 19 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteorologiche per Rimini del 19 novembre 2025 promettono una giornata interessante dal punto di vista climatico. Le condizioni atmosferiche si preannunciano variabili, con una serie di cambiamenti che potrebbero influenzare le attività quotidiane degli abitanti e dei visitatori della città. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo nelle diverse fasce orarie.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: Durante le ore notturne, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di circa 5.9°C. L'umidità si attesterà al 75%, mentre il vento soffierà da ovest con una velocità di 4.34 m/s, creando una sensazione di freddo percepito di 2.8°C.

Prima mattina: Nella prima mattinata, le condizioni rimarranno simili, con nubi sparse e una temperatura che salirà leggermente a 7.5°C. La sensazione termica sarà di 5.3°C, grazie a un vento più mite proveniente da ovest a 3.23 m/s.

Mattina: Con l'avanzare della mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, mentre la temperatura si manterrà stabile a 7.5°C. Il vento calerà ulteriormente, rendendo la sensazione termica più piacevole a 5.8°C.

Mezza mattinata: Verso metà mattinata, il cielo diventerà coperto, con la temperatura che salirà a 8.8°C. Il vento sarà quasi assente, con una velocità di 1.75 m/s, rendendo la giornata relativamente calma.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo continuerà a essere coperto, con un aumento della temperatura a 10.8°C. L'umidità calerà leggermente al 65%, mentre il vento sarà quasi impercettibile a 0.39 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura raggiungerà il picco di 11.0°C, con una sensazione termica di 10.0°C, grazie a un vento di 1.9 m/s da est.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una temperatura che scenderà leggermente a 9.8°C. Il vento soffierà da sud-est a 1.93 m/s, mentre l'umidità aumenterà al 79%.

Sera: Infine, la sera si presenterà con nubi sparse, una temperatura di 10.3°C e una sensazione termica di 9.4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da sud a 2.14 m/s, con un cielo parzialmente nuvoloso che accompagnerà il rientro a casa.

Riepilogo delle Previsioni Giornalieri

In conclusione, la giornata del 19 novembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 5.9°C e gli 11.0°C. Il vento sarà generalmente debole, e la sensazione termica andrà dai 2.8°C ai 10.0°C. L'assenza di precipitazioni renderà la giornata ideale per attività all'aperto, anche se sarà bene vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature fresche e l'umidità moderata.