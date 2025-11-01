Meteo dei prossimi giorni dal 2 novembre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 2 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo di domani a Rimini promettono di riservare qualche sorpresa. Con un cielo che sembra voler indossare una coperta di nuvole, la giornata si prospetta interessante per chi ama l'atmosfera autunnale. Ma cosa ci riserveranno le varie fasce orarie? Scopriamolo insieme.

Previsioni dettagliate per Rimini

Notte: La notte a Rimini vedrà un cielo completamente coperto, con una temperatura di circa 15.07°C. L'umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo l'82%, mentre il vento soffierà leggermente da ovest con una velocità di 1.58 m/s. Le condizioni generali saranno comunque piacevoli, con una visibilità che rimarrà ottimale.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà coperto. La temperatura salirà leggermente a 16.27°C, mentre l'umidità aumenterà all'84%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-sud-ovest a 1.28 m/s, mantenendo una situazione ancora tranquilla.

Mattina: Con l'alba, la temperatura scenderà leggermente a 16.04°C. Il cielo continuerà ad essere coperto, con un'umidità dell'85%. Il vento si intensificherà un po', soffiando da sud a 2.59 m/s, mentre la visibilità rimarrà buona.

Mezza mattinata: A metà mattinata, la temperatura salirà sensibilmente fino a 20.01°C. Anche se il cielo sarà ancora coperto, l'umidità si abbasserà al 66%, rendendo l'aria più secca. Il vento da sud-sud-ovest si farà più presente, raggiungendo i 4.48 m/s.

Mezzogiorno: Il picco della giornata vedrà le temperature salire a 21.52°C. Il cielo si manterrà nuvoloso, ma l'umidità scenderà ulteriormente al 55%. Il vento da sud-ovest soffierà a 4.36 m/s, accompagnando la giornata con leggeri sbuffi.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura inizierà a calare, stabilizzandosi intorno ai 20.39°C. Le nuvole si diraderanno leggermente, portando a una situazione di nubi sparse. Il vento, proveniente da sud, avrà una velocità di 3.12 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 18.94°C. Il cielo tornerà ad essere completamente coperto, con un aumento dell'umidità al 68%. Il vento da sud-est aumenterà la sua intensità, soffiando a 4.17 m/s.

Sera: In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con una temperatura di circa 18.54°C. L'umidità salirà al 70% e il cielo sarà nuovamente coperto. Il vento soffierà da sud-ovest a 4.2 m/s, con qualche raffica più intensa.

Riepilogo delle condizioni meteo

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 21°C. L'umidità sarà piuttosto elevata durante le prime ore, scendendo gradualmente nel corso della giornata. Il vento, sebbene non forte, sarà presente per tutta la giornata, provenendo principalmente da sud. In generale, si prospetta una giornata tipicamente autunnale, ideale per chi ama godersi una passeggiata con una leggera brezza marina e un cielo ricco di nuvole.