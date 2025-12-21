Meteo dei prossimi giorni dal 22 dicembre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 22 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteorologiche per Rimini del 22 dicembre 2025 promettono di mantenere alta l'attenzione degli abitanti e dei visitatori della celebre località balneare. Con le condizioni atmosferiche che variano tra pioggia leggera e cielo coperto, sarà essenziale pianificare attentamente le attività della giornata. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora.

Previsioni Dettagliate per la Giornata

Notte: Nella fascia oraria notturna, Rimini sarà avvolta da un clima umido con una temperatura di 9.17°C. È prevista una probabilità di precipitazioni del 35%, con una pioggia leggera che potrebbe accumulare 0.26 mm. L'umidità sarà alta all'88%, mentre il vento soffierà da nord-est a 2.2 m/s.

Prima mattina: Le prime ore del mattino vedranno una lieve diminuzione della probabilità di pioggia al 20%, con precipitazioni di 0.24 mm. La temperatura salirà a 10.82°C, con un'umidità dell'89%. Il vento sarà debole, proveniente da est a 0.56 m/s.

Mattina: Durante la mattina, la temperatura si stabilizzerà intorno ai 10.37°C. L'umidità rimarrà alta, e la probabilità di pioggia sarà ancora del 20%, con 0.2 mm di precipitazioni previste. Il vento sarà quasi assente, con una leggera brezza da nord-est.

Mezza mattinata: Nella mezza mattinata, le condizioni rimarranno simili, con una temperatura di 11.61°C. Le precipitazioni si ridurranno a 0.15 mm e la probabilità di pioggia sarà del 26%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a 0.9 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà coperto ma senza precipitazioni. La temperatura raggiungerà i 12.98°C, con un'umidità al 76%. Il vento sarà leggero da nord-est a 0.65 m/s, creando una sensazione di freschezza.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio vedrà un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno leggermente a 12.01°C. L'umidità aumenterà all'83%, mentre il vento sarà quasi impercettibile, provenendo da nord a 0.7 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il clima rimarrà stabile con una temperatura di 11.74°C e un cielo coperto. L'umidità resterà alta all'83%, e il vento soffierà leggermente da sud a 0.71 m/s.

Sera: La sera si chiuderà con un cielo completamente coperto e una temperatura di 11.39°C. L'umidità sarà dell'85%, e il vento soffierà da est a 0.99 m/s, mantenendo una leggera frescura nell'aria.

Riepilogo delle Condizioni Generali

La giornata del 22 dicembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata principalmente da un cielo coperto e da piogge leggere nelle prime ore del giorno. Le temperature oscilleranno tra i 9.17°C e i 12.98°C, con un'umidità costantemente alta che contribuirà a un clima umido. Il vento sarà generalmente debole, variando leggermente di direzione nel corso della giornata. In sintesi, sarà una giornata ideale per godere delle bellezze di Rimini al coperto, magari dedicandosi a visite culturali o a momenti di relax in ambienti accoglienti.