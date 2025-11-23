Meteo dei prossimi giorni dal 24 novembre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Altarimini

Che tempo farà domani 24 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

23 novembre 2025 15:00
23 novembre 2025 15:00
Meteo
Le previsioni meteo per Rimini promettono una giornata di emozioni variabili, in cui il cielo potrebbe riservare qualche sorpresa. I dettagli sono fondamentali per pianificare al meglio le attività all'aperto o per decidere se restare al riparo. Continuate a leggere per una panoramica completa di ciò che il tempo ha in serbo per domani.

Previsioni Meteo Dettagliate per Rimini

Notte: La giornata inizierà sotto un cielo coperto, con una temperatura di 5.3°C. L'umidità si attesterà al 64% e il vento soffierà da sud a 1.91 m/s. La sensazione termica sarà di 3.81°C, quindi potrebbe essere utile un abbigliamento caldo.

Prima mattina: Le nuvole continueranno a dominare il cielo, ma la temperatura salirà a 8.05°C. L'umidità scenderà leggermente al 61%, mentre il vento aumenterà la sua velocità a 3.6 m/s con raffiche fino a 5.89 m/s. La sensazione termica sarà di 5.82°C.

Mattina: La situazione non cambierà molto, con un cielo coperto e una temperatura di 7.92°C. L'umidità aumenterà al 65%, ma il vento si calmerà leggermente, scendendo a 2.29 m/s. La temperatura percepita sarà di 6.52°C.

Mezza mattinata: Con l'arrivo della luce del giorno, il cielo rimarrà nuvoloso. La temperatura salirà a 8.85°C e l'umidità raggiungerà il 70%. Il vento soffierà a 1.87 m/s, creando una sensazione termica di 7.97°C.

Mezzogiorno: La pioggia farà la sua comparsa con una probabilità dell'82%. La temperatura sarà di 8.94°C con un'umidità dell'82%. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 1.02 mm, con un vento leggero di 1.68 m/s.

Primo pomeriggio: La pioggia si intensificherà, passando a pioggia moderata con 4.32 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 10.13°C, accompagnata da un'umidità dell'85%. Il vento soffierà a 1.61 m/s.

Tardo pomeriggio: La pioggia si attenuerà, con 0.71 mm di precipitazioni previste. La temperatura calerà a 8.49°C, mentre l'umidità salirà all'89%. Il vento sarà quasi impercettibile, a 0.31 m/s.

Sera: Le nuvole si diraderanno leggermente, lasciando un cielo con nubi sparse. La temperatura si manterrà su 8.89°C e l'umidità resterà all'89%. Il vento soffierà leggermente a 1.04 m/s.

Riepilogo della Giornata

La giornata a Rimini sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con piogge che si intensificheranno verso mezzogiorno e nel primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 5.3°C della notte e i 10.13°C del primo pomeriggio. Il vento sarà generalmente debole, con momenti di maggiore intensità nelle prime ore del mattino. Preparatevi a una giornata grigia, con possibilità di pioggia, ideale per attività al chiuso o per una passeggiata con l'ombrello a portata di mano.

