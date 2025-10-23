Meteo dei prossimi giorni dal 24 ottobre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 24 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a vivere una giornata dalle condizioni atmosferiche variegate, con un'alternanza di cieli sereni e qualche nuvola di passaggio. La città romagnola, nota per le sue spiagge e la vivace vita notturna, vedrà un clima piacevole, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. Scopriamo nei dettagli cosa ci riserva il meteo per domani, 24 ottobre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata del 24 ottobre 2025

Notte: La notte a Rimini sarà caratterizzata da un cielo sereno, con una temperatura di circa 13.88°C. L'umidità si attesterà intorno al 59%, mentre il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di 6.47 m/s, con raffiche fino a 9.91 m/s. La visibilità sarà ottimale, pari a 10000 metri.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà limpido con una temperatura leggermente più alta, intorno ai 14.23°C. L'umidità salirà al 65%, ma la giornata inizierà senza precipitazioni. Il vento sarà debole, proveniente da sud-est a 2.1 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il clima si manterrà sereno, anche se la temperatura scenderà a 12.91°C. L'umidità aumenterà al 73%, mentre il vento soffierà leggermente più forte da sud-ovest a 3.17 m/s. Ancora nessuna nuvola all'orizzonte.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il termometro segnerà un aumento della temperatura fino a 17.58°C. L'umidità diminuirà sensibilmente al 52%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a una velocità ridotta di 2.36 m/s. Le condizioni rimarranno ottimali per attività all'aperto.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, il cielo continuerà a essere sereno e la temperatura raggiungerà il picco di 20.29°C, con un'umidità del 42%. Il vento cambierà direzione, proveniente da nord-ovest a 2.39 m/s, mantenendo condizioni ideali per godersi il sole.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni atmosferiche inizieranno a cambiare leggermente, con poche nuvole che faranno capolino. La temperatura sarà di 17.84°C, con un'umidità del 49%. Il vento soffierà da nord a 3.64 m/s, con alcune raffiche.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse, con una temperatura di 15.58°C e un'umidità del 55%. Il vento sarà quasi assente, provenendo da sud a una velocità di 0.89 m/s.

Sera: In serata, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, e la temperatura si manterrà stabile a 15.49°C. L'umidità salirà al 62%, mentre il vento si rinforzerà leggermente, provenendo da sud-ovest a 2.55 m/s, con raffiche fino a 6.74 m/s.

Riepilogo delle condizioni meteo

La giornata del 24 ottobre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola di passaggio nel pomeriggio e in serata. Le temperature varieranno dai 12.91°C del mattino ai 20.29°C di mezzogiorno, offrendo un clima ideale per attività all'aperto. Il vento sarà generalmente debole, con alcune raffiche più intense durante la notte e in serata. In sintesi, un giorno perfetto per godere delle bellezze di Rimini senza preoccupazioni meteorologiche.