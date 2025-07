Meteo dei prossimi giorni dal 25 luglio 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 25 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Rimini per domani promette di essere un mix intrigante di sole e pioggia, con temperature gradevoli che potrebbero oscillare tra il caldo del giorno e il fresco della sera. Sarà una giornata dinamica, con variazioni meteorologiche che richiederanno una certa adattabilità per chi vorrà godersi la città al meglio. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa ci riserverà il meteo per ogni momento della giornata.

Previsioni dettagliate per la giornata del 25 luglio 2025

Notte: La notte a Rimini sarà caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 25.33°C. L'umidità sarà al 50%, rendendo l'aria piacevolmente fresca. Il vento soffierà da sud-ovest a 3.11 m/s, con raffiche fino a 3.43 m/s. Sarà una notte tranquilla, ideale per una passeggiata sotto le stelle.

Prima mattina: Inizierà con una leggera diminuzione della temperatura a 24.45°C e un'umidità del 45%. Le nubi sparse continueranno a coprire parzialmente il cielo, mentre il vento calerà a 2.32 m/s, proveniente da sud-ovest. La visibilità rimarrà ottima a 10.000 metri.

Mattina: Le condizioni saranno simili, ma con un lieve aumento della temperatura a 26.61°C. L'umidità scenderà al 40%, e il vento si farà più leggero a 0.99 m/s, con piccole raffiche da nord-ovest. Le nubi sparse continueranno a decorare il cielo.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, la temperatura salirà a 28.81°C e l'umidità al 42%. Le nubi si faranno più dense, coprendo il 61% del cielo. Il vento, proveniente da nord-est, si intensificherà a 4.74 m/s, con raffiche a 3.98 m/s. Sarà il momento perfetto per una pausa all'ombra.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro segnerà 28.48°C, con un aumento dell'umidità al 56%. Il vento da nord si farà sentire con una velocità di 5.52 m/s e raffiche fino a 5.2 m/s. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma senza minaccia di pioggia.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura calerà leggermente a 25.86°C, con un aumento dell'umidità al 68%. Si prevede pioggia leggera di 0.25 mm, accompagnata da un vento da nord a 7.18 m/s. Sarà un momento di cambiamento, con l'atmosfera che si rinfresca ulteriormente.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà un ulteriore calo della temperatura a 23.01°C e un'umidità del 76%. La pioggia leggera continuerà, accumulando 0.18 mm. Il vento si attenuerà a 2.72 m/s, provenendo da nord. Un momento perfetto per rilassarsi dopo una giornata attiva.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 21.51°C e un'umidità dell'84%. Le nubi sparse torneranno, con il vento che si calmerà ulteriormente a 2.04 m/s da sud-ovest. Sarà una serata ideale per godersi l'aria fresca e pulita di Rimini.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In sintesi, la giornata a Rimini sarà caratterizzata da temperature piacevoli che oscilleranno tra i 21°C e i 28°C. Il cielo sarà dominato da nubi sparse durante gran parte della giornata, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Il vento varierà da leggero a moderato, con una direzione prevalentemente da nord. Sarà una giornata ideale per godersi la città, con momenti di sole, ombra e pioggia a rendere l'esperienza varia e interessante.