Meteo dei prossimi giorni dal 26 novembre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 26 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo sono sempre un argomento di grande interesse, soprattutto quando si pianificano attività all'aperto o si decide come vestirsi. Domani, 26 novembre 2025, Rimini si prepara a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle diverse fasce orarie.

Previsioni Dettagliate per Fasce Orarie

Notte: La giornata inizierà con un cielo coperto e temperature piuttosto basse, attorno ai 5.31°C. L'umidità sarà dell'85%, rendendo l'aria piuttosto umida, e il vento soffierà da ovest-nord-ovest a una velocità di 3.22 m/s, con raffiche fino a 4.62 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, le temperature saliranno leggermente a 7.61°C, ma il cielo rimarrà completamente coperto. L'umidità scenderà all'83%, mentre il vento calerà a 2.98 m/s con direzione ovest.

Mattina: Continuando la mattinata, le condizioni rimarranno simili, con una temperatura di 7.42°C e un'umidità dell'84%. Il vento soffierà da ovest a 3.07 m/s, e il cielo manterrà una copertura nuvolosa totale.

Mezza mattinata: A metà mattina, ci sarà la possibilità di piogge leggere con una probabilità del 23%. La temperatura si attesterà sui 7.85°C, con un vento che aumenterà di intensità, raggiungendo i 4.96 m/s. L'umidità sarà dell'86%.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, la temperatura toccherà i 7.92°C. Nonostante l'assenza di precipitazioni, il cielo rimarrà coperto e il vento soffierà più forte, a 7.76 m/s da ovest. L'umidità sarà dell'84%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, torneranno le piogge leggere, con una probabilità del 39%. La temperatura scenderà leggermente a 7.21°C e l'umidità salirà all'88%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest a una velocità di 7.36 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, continueranno le precipitazioni leggere, con una probabilità del 26%. La temperatura sarà di 7.09°C e l'umidità dell'87%. Il vento diminuirà di intensità, soffierà a 3.07 m/s da sud-ovest.

Sera: In serata, le condizioni non cambieranno molto, con una temperatura di 7.33°C e una possibilità di pioggia del 46%. Il vento sarà leggero, a 1.98 m/s da ovest, con un'umidità dell'88% e il cielo totalmente coperto.

Resoconto della Giornata

In sintesi, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo per lo più coperto e da temperature che si manterranno tra i 5.31°C e i 7.92°C. Saranno possibili piogge leggere soprattutto nella tarda mattinata e nel pomeriggio. Il vento soffierà moderato durante il giorno, aumentando di intensità verso mezzogiorno. Si consiglia di avere con sé un ombrello per far fronte alle eventuali precipitazioni e di vestirsi a strati per affrontare le temperature variabili.