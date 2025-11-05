Meteo dei prossimi giorni dal 6 novembre 2025 a Rimini | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 6 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'autunno ormai inoltrato, le giornate si accorciano e l'aria si fa più frizzante. Rimini si prepara ad affrontare una nuova giornata novembrina, e le previsioni meteo per domani, 6 novembre 2025, offrono un quadro interessante per chi ama i cieli nuvolosi e le temperature miti. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo, ora per ora, nel dettaglio.

Previsioni Orarie Dettagliate per Rimini

Notte: Inizia la giornata con una temperatura di 8.17°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 62%. L'umidità è al 73%, mentre il vento soffia leggermente da ovest a 1.42 m/s. La pressione atmosferica si mantiene stabile a 1020 hPa.

Prima mattina: Le temperature risalgono leggermente fino a 11.09°C. Le nuvole continuano a coprire il cielo, aumentando la loro presenza al 67%. Il vento, appena percettibile, proviene sempre da ovest a 1.45 m/s, con l'umidità che sale al 75%.

Mattina: Con l'alba, la temperatura si stabilizza intorno ai 10.56°C. Le nuvole persistono, coprendo il 75% del cielo. Sebbene la sensazione termica sia leggermente inferiore, la giornata promette di rimanere asciutta.

Mezza mattinata: Aumentano le temperature, raggiungendo i 13.59°C. Il vento cambia direzione, provenendo da nord, ma rimane debole a 0.96 m/s. La copertura nuvolosa si mantiene costante al 76%.

Mezzogiorno: Con il sole al suo apice, la temperatura raggiunge i 15.4°C. Il vento aumenta leggermente di intensità a 2.11 m/s, soffiando da nord-est. Le nuvole coprono il 71% del cielo, ma la giornata rimane piacevole.

Primo pomeriggio: Le temperature cominciano a scendere, attestandosi sui 14.11°C. Il cielo si libera parzialmente dalle nuvole, con una copertura del 56%. Il vento continua a soffiare da est a 1.86 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'arrivo del tramonto, le temperature calano ulteriormente a 12.56°C. Le nuvole si diradano, lasciando una copertura del 36%. Il vento si placa, soffiando debolmente da sud a 0.83 m/s.

Sera: La giornata si conclude con una temperatura di 11.93°C. Il cielo rimane parzialmente nuvoloso, con una copertura del 39%. Il vento, quasi impercettibile, soffia da sud-ovest a 0.89 m/s.

Riepilogo delle Condizioni del Giorno

Nel complesso, la giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature miti, tipiche del periodo autunnale. Non sono previste precipitazioni, il che rende la giornata ideale per attività all'aria aperta, sebbene il sole potrebbe farsi desiderare. Le temperature oscillano tra un minimo di 8.17°C durante la notte e un massimo di 15.4°C a mezzogiorno. Il vento sarà generalmente debole, variando direzione nel corso della giornata. In sintesi, una giornata tranquilla, perfetta per godersi l'autunno in città.