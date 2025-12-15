Meteo del 16 dicembre 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 16 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo di Rimini per domani promettono una giornata avvolta da un cielo incredibilmente uniforme. Mentre il clima si prepara a mantenere una certa costanza, i dettagli delle condizioni atmosferiche possono riservare delle sorprese. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Le previsioni dettagliate per ogni fascia oraria

Notte: La giornata a Rimini inizia con un cielo completamente coperto. La temperatura si attesta sui 9.3°C, con un'umidità del 74%. La pressione atmosferica è di 1023 hPa. Il vento, proveniente da sud-est, soffia a una velocità di 0.88 m/s, con raffiche che raggiungono 0.97 m/s. La visibilità è ottimale, senza alcuna precipitazione prevista.

Prima mattina: Non ci sono variazioni significative all'alba, il cielo rimane coperto e la temperatura sale leggermente a 9.35°C. L'umidità scende al 70%, mentre la pressione rimane costante. Il vento si intensifica leggermente a 1.31 m/s, con raffiche fino a 1.49 m/s, provenendo da sud. Nessuna precipitazione all'orizzonte.

Mattina: Con il passare delle ore, il cielo continua a rimanere coperto. La temperatura aumenta a 9.4°C, con un'umidità stabile al 70%. Il vento si calma, soffiando a 0.53 m/s da sud-est, con raffiche di 0.92 m/s. Anche in questa fascia oraria, le precipitazioni sono assenti.

Mezza mattinata: Il sole non riesce a farsi strada tra le nuvole che continuano a coprire il cielo. La temperatura raggiunge i 10.25°C, con una leggera sensazione di fresco, percepita come 9.16°C. Il vento cambia direzione, soffiando da sud-ovest a 1.7 m/s, con raffiche di 1.75 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno: A metà giornata, il cielo rimane invariato. La temperatura sale a 11.1°C, con un'umidità del 72%. La pressione scende leggermente a 1022 hPa. Il vento proviene da nord-ovest a 2 m/s, con raffiche di 1.84 m/s. Anche in questa fase, non ci sono precipitazioni previste.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni restano stabili con un cielo ancora coperto. La temperatura si attesta sui 10.63°C, con un'umidità del 78%. Il vento si intensifica leggermente, provenendo da nord-ovest a 2.39 m/s, con raffiche fino a 2.56 m/s. La visibilità resta ottima e non ci sono precipitazioni in arrivo.

Tardo pomeriggio: Verso sera, il cielo continua a essere coperto, con una temperatura che scende leggermente a 10.04°C. L'umidità aumenta all'82%. Il vento cambia direzione, provenendo da ovest a 1.87 m/s, con raffiche di 1.62 m/s. Anche in questa fascia, le precipitazioni sono assenti.

Sera: La giornata si chiude con un cielo ancora coperto e una temperatura di 9.96°C, percepita come 9.03°C. L'umidità raggiunge l'87%, mentre il vento soffia da nord-ovest a 2.14 m/s, con raffiche di 2.12 m/s. La visibilità rimane ottimale, con assenza di pioggia.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo costantemente coperto, senza variazioni significative. Le temperature rimarranno moderate, oscillando tra i 9.3°C e gli 11.1°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest e nord-ovest, con una velocità moderata e occasionali raffiche. L'umidità sarà relativamente alta per tutta la giornata, ma non sono previste precipitazioni. In sintesi, una giornata di stabilità atmosferica senza particolari eventi meteorologici da segnalare.