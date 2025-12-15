Altarimini

Meteo del 16 dicembre 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 16 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Redazione
15 dicembre 2025 15:00
Meteo del 16 dicembre 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni -
Meteo
Condividi

Le previsioni meteo di Rimini per domani promettono una giornata avvolta da un cielo incredibilmente uniforme. Mentre il clima si prepara a mantenere una certa costanza, i dettagli delle condizioni atmosferiche possono riservare delle sorprese. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Le previsioni dettagliate per ogni fascia oraria

Notte: La giornata a Rimini inizia con un cielo completamente coperto. La temperatura si attesta sui 9.3°C, con un'umidità del 74%. La pressione atmosferica è di 1023 hPa. Il vento, proveniente da sud-est, soffia a una velocità di 0.88 m/s, con raffiche che raggiungono 0.97 m/s. La visibilità è ottimale, senza alcuna precipitazione prevista.

Prima mattina: Non ci sono variazioni significative all'alba, il cielo rimane coperto e la temperatura sale leggermente a 9.35°C. L'umidità scende al 70%, mentre la pressione rimane costante. Il vento si intensifica leggermente a 1.31 m/s, con raffiche fino a 1.49 m/s, provenendo da sud. Nessuna precipitazione all'orizzonte.

Mattina: Con il passare delle ore, il cielo continua a rimanere coperto. La temperatura aumenta a 9.4°C, con un'umidità stabile al 70%. Il vento si calma, soffiando a 0.53 m/s da sud-est, con raffiche di 0.92 m/s. Anche in questa fascia oraria, le precipitazioni sono assenti.

Mezza mattinata: Il sole non riesce a farsi strada tra le nuvole che continuano a coprire il cielo. La temperatura raggiunge i 10.25°C, con una leggera sensazione di fresco, percepita come 9.16°C. Il vento cambia direzione, soffiando da sud-ovest a 1.7 m/s, con raffiche di 1.75 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno: A metà giornata, il cielo rimane invariato. La temperatura sale a 11.1°C, con un'umidità del 72%. La pressione scende leggermente a 1022 hPa. Il vento proviene da nord-ovest a 2 m/s, con raffiche di 1.84 m/s. Anche in questa fase, non ci sono precipitazioni previste.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni restano stabili con un cielo ancora coperto. La temperatura si attesta sui 10.63°C, con un'umidità del 78%. Il vento si intensifica leggermente, provenendo da nord-ovest a 2.39 m/s, con raffiche fino a 2.56 m/s. La visibilità resta ottima e non ci sono precipitazioni in arrivo.

Tardo pomeriggio: Verso sera, il cielo continua a essere coperto, con una temperatura che scende leggermente a 10.04°C. L'umidità aumenta all'82%. Il vento cambia direzione, provenendo da ovest a 1.87 m/s, con raffiche di 1.62 m/s. Anche in questa fascia, le precipitazioni sono assenti.

Sera: La giornata si chiude con un cielo ancora coperto e una temperatura di 9.96°C, percepita come 9.03°C. L'umidità raggiunge l'87%, mentre il vento soffia da nord-ovest a 2.14 m/s, con raffiche di 2.12 m/s. La visibilità rimane ottimale, con assenza di pioggia.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo costantemente coperto, senza variazioni significative. Le temperature rimarranno moderate, oscillando tra i 9.3°C e gli 11.1°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest e nord-ovest, con una velocità moderata e occasionali raffiche. L'umidità sarà relativamente alta per tutta la giornata, ma non sono previste precipitazioni. In sintesi, una giornata di stabilità atmosferica senza particolari eventi meteorologici da segnalare.

Previsioni meteo 16 dicembre 2025

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +9.3° (perc. +9.3°)
Precip. -
Vento 0.9 SE (max 1.0)
Umidità 74%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +9.4° (perc. +9.4°)
Precip. -
Vento 1.3 S (max 1.5)
Umidità 70%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +9.4° (perc. +9.4°)
Precip. -
Vento 0.5 SE (max 0.9)
Umidità 70%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.3° (perc. +9.2°)
Precip. -
Vento 1.7 SO (max 1.8)
Umidità 70%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.1° (perc. +10.2°)
Precip. -
Vento 2.0 NO (max 1.8)
Umidità 72%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.6° (perc. +9.8°)
Precip. -
Vento 2.4 NO (max 2.6)
Umidità 78%
18:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.0° (perc. +9.2°)
Precip. -
Vento 1.9 O (max 1.6)
Umidità 82%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.0° (perc. +9.0°)
Precip. -
Vento 2.1 NO (max 2.1)
Umidità 87%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.1° (perc. +9.5°)
Precip. -
Vento 3.0 O (max 3.4)
Umidità 89%
Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini