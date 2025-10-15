Meteo del 16 ottobre 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 16 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a un'altra giornata autunnale, con condizioni atmosferiche che promettono di essere piacevoli per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. La città, famosa per le sue spiagge e il suo vivace lungomare, vedrà un'alternanza di cieli sereni e qualche nube sparsa. Ma quali saranno esattamente le condizioni meteo che caratterizzeranno la giornata di domani? Scopriamolo insieme, fascia oraria per fascia oraria, per pianificare al meglio le nostre attività.

Previsioni dettagliate per Rimini il 16 ottobre 2025

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesta sui 13.01°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est a circa 2.29 m/s. L'umidità è relativamente alta, al 74%, ma il tempo rimane asciutto.

Prima mattina: Le condizioni rimarranno invariate, con il cielo che continua a essere sereno. La temperatura salirà leggermente a 13.99°C, mentre l'umidità aumenterà al 77%. Il vento calerà di intensità, soffiando a soli 0.8 m/s da nord.

Mattina: All'alba, il cielo rimarrà sereno e la temperatura si abbasserà leggermente a 13.45°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a una velocità di 1.55 m/s. L'umidità toccherà il 79%, ma la visibilità sarà ottima.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattina, qualche nube farà capolino. La temperatura salirà a 17.13°C e l'umidità scenderà al 65%. Il vento ruoterà da nord-ovest e aumenterà a 2.72 m/s, portando un po' di freschezza.

Mezzogiorno: Il momento più caldo della giornata vedrà una temperatura di 18.01°C. Le nubi sparse si faranno più evidenti, coprendo il cielo al 38%. Il vento soffierà da nord-est a 4.22 m/s, contribuendo a mantenere l'aria fresca e piacevole.

Primo pomeriggio: Le condizioni rimarranno simili al mezzogiorno, con una temperatura di 17.11°C e nubi sparse al 35%. Il vento continuerà a soffiare da nord-est a una velocità di 3.37 m/s, offrendo un ambiente confortevole per passeggiate pomeridiane.

Tardo pomeriggio: In serata, la temperatura scenderà a 14.87°C mentre il cielo si libererà parzialmente dalle nubi. Il vento calerà significativamente a 0.33 m/s, provenendo da nord-ovest. L'umidità sarà al 72%, ma la percezione sarà comunque di freschezza.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 14.08°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a 1.59 m/s, mentre l'umidità si attesterà al 75%. Un'ottima serata per godersi il tramonto sul mare.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da cieli sereni alternati a nubi sparse, senza precipitazioni. Le temperature varieranno dai 13°C delle ore notturne ai 18°C di mezzogiorno, mantenendo un clima piacevole per tutto il giorno. Il vento sarà generalmente moderato, con direzioni variabili, offrendo un'atmosfera confortevole per attività all'aperto. Con condizioni meteo così favorevoli, sarà un'ottima occasione per godere delle bellezze naturali e culturali che Rimini ha da offrire.