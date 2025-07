Meteo del 17 luglio 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 17 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani la città di Rimini sarà protagonista di una giornata che sembra promettere condizioni meteorologiche ideali per godersi al meglio le bellezze della riviera adriatica. Con l'arrivo dell'estate, le temperature saranno miti e il cielo prevalentemente sereno. Scopriamo insieme, fascia oraria per fascia oraria, cosa ci riserva il meteo per il 17 luglio 2025.

Previsioni meteo dettagliate per Rimini

Notte: Le ore notturne vedranno un cielo totalmente sereno, con una temperatura di 22.25°C e un'umidità dell'82%. Il vento soffierà leggero da ovest a una velocità di 2.9 m/s. La visibilità sarà ottima, raggiungendo i 10 km.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo rimarrà sereno con una leggera diminuzione di temperatura a 21.3°C e un'umidità dell'80%. Il vento calerà leggermente, soffiando da ovest a 2.23 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il cielo si manterrà limpido. La temperatura salirà a 23.51°C, mentre l'umidità scenderà al 72%. Il vento, direzionato da nord-ovest, avrà una velocità di 3.75 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere i 4.37 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, il termometro segnerà 26.88°C. L'umidità si abbasserà ulteriormente al 61%, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da nord con una velocità di 4.21 m/s. Poche nuvole faranno capolino nel cielo, con una copertura del 4%.

Mezzogiorno: Durante l'ora di pranzo, il cielo sarà per lo più sereno, con qualche nuvola sparsa. La temperatura si stabilizzerà a 26.13°C e l'umidità sarà al 62%. Il vento, proveniente da nord-est, raggiungerà una velocità di 4.67 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo tornerà sereno con temperature leggermente più basse a 25.79°C. L'umidità scenderà al 59% e il vento soffierà da est-nord-est a 3.76 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il clima sarà ideale per passeggiate lungo la costa, con temperature che si attesteranno a 24.49°C. Il vento sarà molto debole, soffierà da nord-est a 1.05 m/s, e il cielo sarà quasi privo di nuvole.

Sera: La serata si presenterà con un cielo limpido e una temperatura di 22.16°C. L'umidità salirà leggermente al 66%, mentre il vento sarà debole, provenendo da sud-ovest a 1.1 m/s.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

In sintesi, la giornata di domani a Rimini si prospetta ideale per chi desidera trascorrere del tempo all'aperto. Le temperature saranno miti, oscillando tra i 21°C e i 27°C nel corso della giornata, e il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa durante il mezzogiorno. Il vento sarà generalmente debole, contribuendo a rendere l'atmosfera piacevole. In definitiva, il 17 luglio 2025 promette di essere una giornata perfetta per godersi il mare e le attrazioni della città in tutta tranquillità.