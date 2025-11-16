Meteo del 17 novembre 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 17 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la perla dell'Adriatico, si prepara a una giornata meteorologica variegata. Per chi ha pianificato di godersi una passeggiata lungo la costa o un caffè all'aperto, le condizioni climatiche del 17 novembre 2025 offrono un mix intrigante di cieli coperti e momenti più sereni. Vediamo in dettaglio cosa ci aspetta.

Previsioni dettagliate per il 17 novembre 2025

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente coperto. La temperatura si aggira intorno ai 13.24°C, con un'umidità del 71%. Il vento soffia da sud a una velocità di 2.51 m/s, con raffiche fino a 2.26 m/s. La pressione atmosferica è di 1007 hPa.

Prima mattina: Le nubi persistono, mantenendo il cielo coperto. La temperatura sale a 16.24°C, mentre l'umidità resta stabile al 71%. Il vento aumenta leggermente a 4.23 m/s, con raffiche fino a 6.89 m/s da sud-sudest. La pressione scende a 1005 hPa.

Mattina: Si prevede l'arrivo di una leggera pioggia con una probabilità del 72%. La temperatura si attesta sui 16.1°C e l'umidità sale al 73%. Il vento continua a soffiare da sud-sudovest a 4.32 m/s, con raffiche fino a 7.89 m/s. La pioggia prevista è di 0.64 mm.

Mezza mattinata: Le nubi si diradano leggermente, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura sale a 17.96°C, con un'umidità in calo al 63%. Il vento da sud-ovest si intensifica a 5.3 m/s, con raffiche fino a 10.69 m/s. La pressione rimane stabile a 1005 hPa.

Mezzogiorno: Le condizioni migliorano ulteriormente, con nubi sparse e una temperatura che sale a 19.83°C. L'umidità scende al 48%, rendendo l'aria più asciutta. Il vento soffia forte da sud-ovest a 8.2 m/s, con raffiche fino a 14.4 m/s. La pressione scende leggermente a 1004 hPa.

Primo pomeriggio: Le nubi tornano a coprire parzialmente il cielo, ma la temperatura rimane piacevole a 18.53°C. L'umidità si attesta al 51%. Il vento da sud-ovest soffia a 7.01 m/s, con raffiche fino a 13.47 m/s. La pressione atmosferica è stabile a 1004 hPa.

Tardo pomeriggio: Le nubi sparse persistono, con una temperatura in calo a 16.06°C. L'umidità risale al 60%. Il vento cala leggermente a 2.95 m/s da sud-ovest, con raffiche fino a 4.85 m/s. La pressione sale a 1006 hPa.

Sera: La giornata si conclude con un cielo nuovamente coperto e una temperatura di 14.77°C. L'umidità aumenta al 75%, mentre il vento soffia da sud a 2.97 m/s, con raffiche fino a 4.23 m/s. La pressione raggiunge i 1008 hPa.

Riepilogo della giornata

La giornata del 17 novembre 2025 a Rimini si prospetta variabile, con un inizio coperto e la possibilità di pioggia leggera al mattino. **Le temperature sono piacevoli**, raggiungendo un massimo di 19.83°C a mezzogiorno. Il vento sarà un elemento costante, con raffiche che potrebbero toccare i 14.4 m/s. Verso sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature più fresche. Nel complesso, una giornata che offre un po' di tutto, dalle nuvole alla pioggia, fino a momenti di schiarita.