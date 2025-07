Meteo del 19 luglio 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 19 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara ad accogliere una giornata ricca di cambiamenti meteorologici, con momenti di sole intervallati da nubi sparse e un leggero accenno di pioggia nelle ore serali. Scopriamo insieme come si evolverà il tempo nel corso della giornata, ora per ora, per non farci trovare impreparati.

Previsioni dettagliate per la giornata di domani

Notte: Durante le prime ore della notte, le temperature si manterranno miti intorno ai 23.76°C, con un'umidità del 45%. Il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole, e i venti deboli soffieranno da sud a 1.43 m/s.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il termometro segnerà 22.52°C, accompagnato da un'umidità leggermente più alta al 50%. Il cielo sarà completamente sereno e la brezza leggera proveniente da ovest-sudovest si farà sentire appena, a una velocità di 1.29 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, le temperature saliranno a 25.24°C, mantenendo un cielo limpido. L'umidità resterà stabile al 51%, e il vento, cambiando direzione, soffierà da nord-ovest a 1.38 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, le temperature aumenteranno fino a 28.93°C. Le nubi inizieranno ad addensarsi parzialmente, portando un po' di ombra qua e là. Il vento, proveniente da nord-est, raggiungerà i 3.93 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la colonnina di mercurio toccherà i 30.08°C, con un cielo caratterizzato da nubi sparse. L'umidità si manterrà al 45%, mentre il vento si intensificherà, soffiando da est a 5.24 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si assesterà sui 30.15°C, con un aumento delle nubi che copriranno il 61% del cielo. Il vento continuerà a soffiare da est, accelerando a 5.76 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, si osserva un cambiamento significativo con una leggera pioggia di 0.27 mm. La temperatura scenderà a 26.49°C e l'umidità aumenterà al 63%. I venti, provenienti da sud-est, si faranno sentire a 3.84 m/s.

Sera: In serata, le condizioni meteorologiche miglioreranno, con temperature che caleranno a 25.22°C e una riduzione delle nubi. Il vento si calmerà, soffiando da sud a una velocità di 1.44 m/s, mentre l'umidità raggiungerà il 67%.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una variazione continua del tempo, con una mattinata prevalentemente serena e temperature in aumento fino a raggiungere i 30°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà di nubi sparse, e una leggera pioggia potrebbe fare capolino nel tardo pomeriggio. La serata si preannuncia più tranquilla, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in lieve diminuzione. È consigliabile tenere a portata di mano un ombrello per il tardo pomeriggio, senza rinunciare però a godersi una giornata estiva all'insegna del relax e della variabilità meteorologica.