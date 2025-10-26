Meteo del 27 ottobre 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 27 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Rimini si preannuncia interessante e variegata dal punto di vista meteorologico. I residenti e i turisti potranno godere di una serie di condizioni atmosferiche che coprono l'intero spettro delle possibilità autunnali. Nonostante qualche sorpresa iniziale, il tempo si stabilizzerà per offrire momenti di sole e una temperatura confortevole. Ecco un'analisi dettagliata delle previsioni che vi accompagneranno per tutta la giornata del 27 ottobre 2025.

Dettaglio delle previsioni orarie

Notte: La giornata inizia con un po' di pioggia leggera, con una probabilità del 33%. Le temperature si aggirano intorno ai 13.99°C, con un'umidità del 68%. Il vento soffia da nord-ovest a 3.76 m/s, con raffiche fino a 5.69 m/s. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con una copertura dell'85%, ma la visibilità rimarrà buona.

Prima mattina: Nella prima mattinata, le condizioni meteorologiche migliorano. La temperatura scende leggermente a 12.53°C, mentre l'umidità aumenta al 79%. Il vento, proveniente da ovest, si intensifica leggermente, raggiungendo i 3.96 m/s. Le nubi si diradano, lasciando spazio a qualche apertura nel cielo.

Mattina: Con il sorgere del sole, il tempo continua a migliorare. Alle 06:00, la temperatura è di 11.8°C e l'umidità si attesta all'81%. Il vento soffia a 4.14 m/s da ovest, e il cielo è caratterizzato da poche nuvole (17%). La visibilità resta ottimale, rendendo questa fascia oraria ideale per attività all'aperto.

Mezza mattinata: L'aria si riscalda progressivamente fino a raggiungere i 15.27°C. L'umidità scende al 55% e il vento si calma, soffiando a 2.69 m/s da nord-ovest. Il cielo si presenta sereno, con una copertura nuvolosa assente, il che offre una piacevole pausa di sole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiunge il suo picco di 17.7°C, con un'umidità del 46%. Il vento cambia direzione, proveniendo da nord-est a 2.98 m/s. Sebbene il cielo si copra parzialmente di nubi sparse (37%), il clima resta gradevole.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole si addensano portando un cielo coperto al 100%. La temperatura si mantiene a 16.85°C, con un'umidità del 53%. Il vento, quasi impercettibile, soffia a 1.83 m/s da nord-est. Nonostante le nuvole, le condizioni restano asciutte.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura cala a 14.55°C, con un'umidità del 59%. Un leggero vento da sud-ovest a 1.2 m/s accompagna un cielo nuvoloso al 54%. La visibilità rimane eccellente, mentre le condizioni generali restano stabili.

Sera: Infine, la giornata si chiude con un cielo sereno e una temperatura di 13.58°C. L'umidità è al 65% e il vento soffia leggero da sud-ovest a 1.92 m/s. Una serata tranquilla e limpida, perfetta per una passeggiata sotto le stelle.

Riepilogo meteorologico della giornata

In sintesi, la giornata di domani a Rimini offre un mix di condizioni meteorologiche tipiche dell'autunno. La mattina inizia con pioggia leggera, ma il clima migliora rapidamente, con momenti di cielo sereno e temperature confortevoli che raggiungono i 17.7°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nuvole coprono il cielo, ma senza precipitazioni, e la giornata si conclude con una serata limpida. Nel complesso, una giornata variabile ma piacevole, ideale per godere delle bellezze autunnali di Rimini.