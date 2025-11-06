Meteo del 7 novembre 2025 a Rimini | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 7 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini del 7 novembre 2025 offrono uno scenario di cieli prevalentemente coperti, con temperature che oscillano tra i 10°C e i 15°C. Scopriamo insieme come si evolverà la giornata attraverso le diverse fasce orarie, dalla notte fino alla sera.

Previsioni dettagliate per le fasce orarie

Notte: Durante la notte, Rimini sarà caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 11.3°C. L'umidità raggiungerà il 78%, mentre il vento soffierà leggero da ovest con una velocità di 1.58 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo diventerà coperto, con la temperatura che scenderà leggermente a 10.81°C. L'umidità sarà del 77% e il vento si manterrà costante a 1.57 m/s.

Mattina: In mattinata, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di 10.37°C. L'umidità diminuirà leggermente al 75%, mentre il vento si ridurrà ulteriormente a 1.1 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, il cielo continuerà ad essere coperto, ma la temperatura salirà a 13.07°C. L'umidità scenderà al 70% con venti deboli da nord-ovest a 1 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi si diraderanno leggermente lasciando spazio a qualche schiarita, con una temperatura che raggiungerà i 14.69°C. L'umidità sarà intorno al 68% e il vento soffierà da nord-est a 0.98 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo tornerà ad essere coperto, con la temperatura che scenderà leggermente a 13.93°C. L'umidità salirà al 75% e il vento soffierà da est a 1.15 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di 13.26°C. L'umidità aumenterà al 79%, con venti leggeri da sud a 0.98 m/s.

Sera: In serata, il cielo si manterrà coperto con una temperatura di 13.45°C. L'umidità sarà del 77% e il vento soffierà da sud-ovest a 1.2 m/s.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 7 novembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da cieli prevalentemente coperti e temperature comprese tra i 10°C e i 15°C. L'umidità varierà tra il 68% e il 79%, mentre i venti saranno leggeri, mai superando i 1.58 m/s. In generale, sarà una giornata tranquilla, priva di precipitazioni, ideale per chi ama le atmosfere autunnali e desidera trascorrere il tempo all'aperto godendo di una temperatura mite.