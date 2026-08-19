Meteo Rimini — 20 agosto 2026: giornata estiva con picchi di calore e annuvolamenti pomeridiani

Rimini, 20 agosto 2026 — giornata generalmente soleggiata e calda con punte intorno a 34°C; fascia per fascia e consigli pratici.

Domani a Rimini è attesa una giornata tipicamente estiva: poche chance di pioggia ma con sensazione di caldo evidente, soprattutto nelle ore centrali. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto ma senza precipitazioni previste (probabilità 0%, 0 mm). Temperatura intorno a 25,4 °C, umidità 76% e punto di rugiada 20,2 °C; sensazione di aria ancora abbastanza umida con feels like circa 26,0 °C. Vento debole da sud-ovest a ~2,6 m/s (raffiche fino a 2,5 m/s). Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): il cielo si apre, cielo sereno, temperatura scende leggermente a 24,6 °C con umidità superiore (81%) e punto di rugiada 20,5 °C; aria ancora abbastanza appiccicosa. Vento leggero da sud-ovest a 2,9 m/s (raffiche 3,1 m/s). Nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00): tempo sereno con temperatura intorno a 25,7 °C, umidità 70% e punto di rugiada 19,7 °C. Sensazione termica intorno a 26,2 °C. Vento debole (~2,9 m/s) da sud. Ottime condizioni per attività all'aperto prima dell'aumento di temperatura.

Mezza mattinata (09:00): aumento deciso delle temperature: cielo sereno e 30,3 °C sul termometro, umidità già più bassa (45%) e punto di rugiada 18,0 °C. Vento quasi calmo (circa 0,7 m/s), sensazione di caldo in crescita (feels like ~30,7 °C). Sole intenso: ricordare protezione solare.

Mezzogiorno (12:00): continua il rialzo termico con 33,1 °C, umidità 48% e punto di rugiada 19,6 °C. Vento da est-nordest a 5,0 m/s con raffiche fino a 5,4 m/s. Cielo sereno e insolazione forte; il feels like sale a quasi 36,0 °C: precauzioni per anziani e attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00): picco termico della giornata con 34,1 °C e nubi sparse (73% copertura). Umidità 49% e punto di rugiada 19,6 °C; sensazione di caldo marcata con feels like fino a 38,2 °C. Vento moderato da est a 6,4 m/s (raffiche ~6,1 m/s). Nessuna pioggia prevista ma possibile aumento della nuvolosità.

Tardo pomeriggio (18:00): progressivo calo della temperatura a 29,7 °C, nubi sparse (82%) con umidità al 51% e punto di rugiada 19,1 °C. Vento si orienta da sud-ovest a circa 3,1 m/s (raffiche 7,4 m/s). Condizioni comunque asciutte e ventilazione utile per alleviare il caldo.

Sera (21:00): serata con nubi sparse e temperatura attorno a 27,8 °C, umidità 57% e punto di rugiada 19,0 °C; feels like ~28,8 °C. Vento da sud-ovest a 4,2 m/s con raffiche fino a 9,2 m/s. Nessuna precipitazione attesa e visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata e calda a Rimini il 20 agosto 2026, con assenza di pioggia prevista (0 mm). Massime intorno a 34 °C nel primo pomeriggio, sensazione di caldo accentuata (indice di calore fino a 38 °C). Ventilazione da debole a moderata, utile nelle ore centrali; serata relativamente gradevole ma ancora mite. Consigli: idratarsi, evitare esposizione prolungata nelle ore più calde e usare protezione solare.