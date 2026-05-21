Meteo Rimini, 22 maggio 2026: giornata asciutta e soleggiata con brezze leggere

A Rimini il 22 maggio 2026 tempo stabile e sereno; temperature tra 16°C e 22°C, brezze leggere e nessuna precipitazione prevista.

L'alta pressione rimane protagonista sulla costa adriatica: per Rimini è attesa una giornata prevalentemente asciutta e soleggiata, con variazioni contenute di temperatura e venti deboli. Scopri nel dettaglio le condizioni previste per le diverse fasce orarie e come potrebbe cambiare il comfort termico durante il giorno.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo sereno (nuvolosità 9%).

(nuvolosità 9%). Temperatura: 16.7 °C (percepita 15.8 °C).

Umidità: 54%. Pressione: 1025 hPa.

Vento: debole da 221° (Sud-Ovest), 2.35 m/s, raffiche fino a 2.15 m/s.

Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Prima mattina (03:00)

Condizione: poche nuvole (nuvolosità 13%).

(nuvolosità 13%). Temperatura: 16.6 °C (percepita 15.8 °C).

Umidità: 56%. Pressione: 1026 hPa.

Vento: debole da 248° (Ovest-Sud-Ovest), 2.21 m/s, raffiche fino a 2.16 m/s.

Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mattina (06:00)

Condizione: poche nuvole (nuvolosità 12%).

(nuvolosità 12%). Temperatura: 19.9 °C (percepita 19.4 °C).

Umidità: 56%. Pressione: 1027 hPa.

Vento: molto debole da 154° (Sud-Sud-Est), 0.98 m/s, con raffiche fino a 4.49 m/s che potrebbero risultare avvertibili localmente.

Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: cielo sereno (nuvolosità 2%).

(nuvolosità 2%). Temperatura: 21.5 °C (percepita 21.1 °C).

Umidità: 51%. Pressione: 1027 hPa.

Vento: debole da 85° (Est), 2.99 m/s, raffiche fino a 5.74 m/s.

Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: cielo sereno (nuvolosità 5%).

(nuvolosità 5%). Temperatura: 22.2 °C (percepita 21.8 °C).

Umidità: 49%. Pressione: 1026 hPa.

Vento: debole da 89° (Est), 3.02 m/s, raffiche fino a 4.07 m/s.

Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: cielo sereno (nuvolosità 8%).

(nuvolosità 8%). Temperatura: 22.1 °C (percepita 21.7 °C).

Umidità: 51%. Pressione: 1025 hPa.

Vento: debole da 86° (Est), 2.29 m/s, raffiche fino a 2.58 m/s.

Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: cielo sereno (nuvolosità 8%).

(nuvolosità 8%). Temperatura: 20.2 °C (percepita 19.9 °C).

Umidità: 60%. Pressione: 1025 hPa.

Vento: molto debole da 244° (Ovest-Sud-Ovest), 1.39 m/s, raffiche fino a 1.49 m/s.

Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Sera (21:00)

Condizione: nubi sparse (nuvolosità 28%), sereno relativo lungo la costa.

(nuvolosità 28%), sereno relativo lungo la costa. Temperatura: 18.4 °C (percepita 17.9 °C).

Umidità: 62%. Pressione: 1025 hPa.

Vento: debole da 222° (Sud-Ovest), 1.16 m/s, raffiche fino a 1.22 m/s.

Visibilità: 10 km. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Riepilogo del giorno

Per Rimini il 22 maggio 2026 è attesa una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, con temperature massime intorno a 22 °C e minime notturne intorno a 16–17 °C. Venti generalmente deboli con raffiche occasionali al mattino; nessuna precipitazione prevista. Condizioni favorevoli per attività all'aperto e passeggiate in spiaggia, con buone visibilità e tempo asciutto.