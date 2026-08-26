Meteo Rimini — 27 agosto 2026: caldo e nubi sparse, picco calorico nel primo pomeriggio

Rimini, 27 agosto 2026: giornata prevalentemente asciutta con nubi sparse e temperatura in aumento; attenzione al disagio termico nel primo pomeriggio.

La giornata di giovedì 27 agosto 2026 a Rimini si prospetta prevalentemente asciutta ma con una progressiva intensificazione del caldo nelle ore centrali. Nubi sparse alterneranno spazi di cielo sereno; il sole farà sentire la sua forza soprattutto tra mezzogiorno e primo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario e un breve riepilogo finale.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte si apre con temperatura intorno a 25,6 °C e un tasso di umidità relativamente elevato (68%). Cielo a nubi sparse (circa 44%), visibilità buona (10 km). Vento debole da sud intorno a 1,3 m/s (181°). Probabilità di precipitazione nulla (0%), accumuli trascurabili (0 mm).

Prima mattina (03:00) Alle prime ore il termometro scende a circa 22,8 °C con umidità al 63%. Cielo in prevalenza sereno, ventilazione leggermente più decisa da WNW a ~2,1 m/s (285°). Pressione intorno a 1016 hPa. Giornata che parte tranquilla e asciutta.

Mattina (06:00) Per le ore del mattino la temperatura risale a 25,6 °C, umidità in diminuzione al 57% e cielo con nubi sparse (36%). Vento molto debole da WNW a 0,9 m/s (283°). Condizioni piacevoli per chi è vicino alla costa, con assenza di pioggia.

Mezza mattinata (09:00) Intorno alle 9:00 si attende circa 28,4 °C, umidità al 48% e cielo con nubi sparse ma più compatte (copertura ~70%). Vento da NE/ENE a 2,1 m/s (67°). Sole e aumento della temperatura rendono l'aria più calda, ma il disagio rimane moderato in questa fascia.

Mezzogiorno (12:00) A mezzogiorno la temperatura raggiungerà i 32,7 °C, con umidità al 55% e una sensibile escalation della temperatura percepita: feel 37,2 °C. Cielo parzialmente nuvoloso (64%) e vento da NE a 4,7 m/s (54°). Nessuna precipitazione prevista, ma attenzione al sole e al calore.

Primo pomeriggio (15:00) Picco calorico della giornata: 34,7 °C con umidità intorno al 59% e indice di disagio termico elevato (feels like 41,7 °C). Cielo con nubi sparse (53%), vento da est a 3,9 m/s (81°). Raccomandati accorgimenti per il caldo (idratarsi, evitare esposizione diretta nelle ore centrali).

Tardo pomeriggio (18:00) Nel tardo pomeriggio la temperatura scenderà a circa 28,8 °C ma con umidità alta (81%), perciò il caldo rimane percepito (feels like 34,5 °C). Copertura nuvolosa maggiore (77%), vento debole da est a 2,5 m/s (94°). Sempre niente pioggia attesa.

Sera (21:00) La serata vedrà temperature intorno a 27,5 °C con umidità al 69% e cielo a nubi sparse (36%). Vento molto debole da SSE a 1,4 m/s (163°). Condizioni generalmente miti e asciutte per attività serali all'aperto.

Riepilogo del giorno

Giornata a Rimini prevalentemente asciutta per il 27 agosto 2026: nubi sparse, assenza di precipitazioni attese (pop 0%) e ventilazione debole-moderata. Temperatura minima notturna intorno a 22,8 °C, massima nel primo pomeriggio con 34,7 °C e forte sensazione di calore (indice di caldo superiore a 40 °C). Consigliato adottare misure per il caldo nelle ore centrali (idratarsi, evitare attività fisica intensa all'aperto).