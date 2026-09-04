Meteo Rimini, 5 settembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata e molto calda

A Rimini il 5 settembre 2026 tempo per lo più sereno, caldo nelle ore centrali e brezze leggere: previsione ora per ora.

La giornata di domani a Rimini si presenta sotto l'egida di un campo di alta pressione: poche nuvole e temperature in aumento durante le ore centrali. Di seguito il quadro orario dettagliato per orientare uscite, attività in spiaggia e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 24.2 °C (percezione 23.9 °C).

24.2 °C (percezione 23.9 °C). Umidità: 49%.

49%. Vento: debole da sud-ovest, 3.0 m/s, raffiche fino a 3.0 m/s.

debole da sud-ovest, 3.0 m/s, raffiche fino a 3.0 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

0 mm (probabilità 0%). Pressione: 1016 hPa.

La notte rimane mite e asciutta, ottima per chi rientra tardi o per chi pratica attività serali.

Prima mattina (03:00)

Condizioni: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 23.1 °C (percezione 22.6 °C).

23.1 °C (percezione 22.6 °C). Umidità: 46%.

46%. Vento: debole da sud-ovest, 2.8 m/s.

debole da sud-ovest, 2.8 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

0 mm (probabilità 0%). Visibilità: 10 km.

Mattinata presto tranquilla e ancora fresca rispetto alle ore diurne; il mare risulterà calmo con brezze leggere.

Mattina (06:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 25.5 °C (percezione 25.1 °C).

25.5 °C (percezione 25.1 °C). Umidità: 39%.

39%. Vento: debole variabile, 1.7 m/s.

debole variabile, 1.7 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattino soleggiato, già caldo rispetto alle ore notturne e con basso tasso di umidità.

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 32.0 °C (percezione 30.9 °C).

32.0 °C (percezione 30.9 °C). Umidità: 31%.

31%. Vento: debole da nord-est, 2.9 m/s.

debole da nord-est, 2.9 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Si nota un deciso aumento termico: già in mattinata le temperature salgono oltre i 30 °C, consigliati idratazione e protezione solare per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 32.9 °C (percezione 32.9 °C).

32.9 °C (percezione 32.9 °C). Umidità: 36%.

36%. Vento: debole-moderato da nord-est, 5.6 m/s, raffiche fino a 4.7 m/s.

debole-moderato da nord-est, 5.6 m/s, raffiche fino a 4.7 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

0 mm (probabilità 0%). Pressione: 1016 hPa.

Punte di caldo nelle ore centrali: il sole è prevalente e la sensazione di caldo è marcata; opportuno evitare esposizioni prolungate nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: nubi sparse (circa 69% di copertura).

(circa 69% di copertura). Temperatura: 31.3 °C (percezione 32.7 °C).

31.3 °C (percezione 32.7 °C). Umidità: 48%.

48%. Vento: da est-sud-est, 4.1 m/s.

da est-sud-est, 4.1 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Nel primo pomeriggio arriveranno alcune nubi alte o stratificate che attenuano leggermente il soleggiamento, ma senza fenomeni convettivi attesi.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: nubi sparse .

. Temperatura: 28.1 °C (percezione 28.7 °C).

28.1 °C (percezione 28.7 °C). Umidità: 51%.

51%. Vento: da sud-est, 3.7 m/s.

da sud-est, 3.7 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Temperatura in calo rispetto alle ore centrali, clima ancora piacevole e stabile; le brezze pomeridiane possono risultare gradevoli in riva al mare.

Sera (21:00)

Condizioni: cielo sereno .

. Temperatura: 25.4 °C (percezione 25.2 °C).

25.4 °C (percezione 25.2 °C). Umidità: 49%.

49%. Vento: debole da sud, 2.8 m/s.

debole da sud, 2.8 m/s. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Serata mite e asciutta, condizioni favorevoli per eventi all'aperto e per passeggiate sul lungomare.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato a Rimini il 5 settembre 2026, con temperature elevate nelle ore centrali (fino a ~33 °C) e brezze deboli-moderate. Probabilità di pioggia trascurabile (0%). Consigli: idratazione, protezione solare nelle ore centrali e attenzione al caldo per soggetti sensibili.