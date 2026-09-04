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Meteo Rimini, 5 settembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata e molto calda

A Rimini il 5 settembre 2026 tempo per lo più sereno, caldo nelle ore centrali e brezze leggere: previsione ora per ora.

A cura di Redazione
04 settembre 2026 15:00
Meteo Rimini, 5 settembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata e molto calda -
Meteo
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La giornata di domani a Rimini si presenta sotto l'egida di un campo di alta pressione: poche nuvole e temperature in aumento durante le ore centrali. Di seguito il quadro orario dettagliato per orientare uscite, attività in spiaggia e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 24.2 °C (percezione 23.9 °C).
  • Umidità: 49%.
  • Vento: debole da sud-ovest, 3.0 m/s, raffiche fino a 3.0 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
  • Pressione: 1016 hPa.

La notte rimane mite e asciutta, ottima per chi rientra tardi o per chi pratica attività serali.

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 23.1 °C (percezione 22.6 °C).
  • Umidità: 46%.
  • Vento: debole da sud-ovest, 2.8 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
  • Visibilità: 10 km.

Mattinata presto tranquilla e ancora fresca rispetto alle ore diurne; il mare risulterà calmo con brezze leggere.

Mattina (06:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 25.5 °C (percezione 25.1 °C).
  • Umidità: 39%.
  • Vento: debole variabile, 1.7 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattino soleggiato, già caldo rispetto alle ore notturne e con basso tasso di umidità.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 32.0 °C (percezione 30.9 °C).
  • Umidità: 31%.
  • Vento: debole da nord-est, 2.9 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Si nota un deciso aumento termico: già in mattinata le temperature salgono oltre i 30 °C, consigliati idratazione e protezione solare per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 32.9 °C (percezione 32.9 °C).
  • Umidità: 36%.
  • Vento: debole-moderato da nord-est, 5.6 m/s, raffiche fino a 4.7 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).
  • Pressione: 1016 hPa.

Punte di caldo nelle ore centrali: il sole è prevalente e la sensazione di caldo è marcata; opportuno evitare esposizioni prolungate nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: nubi sparse (circa 69% di copertura).
  • Temperatura: 31.3 °C (percezione 32.7 °C).
  • Umidità: 48%.
  • Vento: da est-sud-est, 4.1 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Nel primo pomeriggio arriveranno alcune nubi alte o stratificate che attenuano leggermente il soleggiamento, ma senza fenomeni convettivi attesi.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: nubi sparse.
  • Temperatura: 28.1 °C (percezione 28.7 °C).
  • Umidità: 51%.
  • Vento: da sud-est, 3.7 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Temperatura in calo rispetto alle ore centrali, clima ancora piacevole e stabile; le brezze pomeridiane possono risultare gradevoli in riva al mare.

Sera (21:00)

  • Condizioni: cielo sereno.
  • Temperatura: 25.4 °C (percezione 25.2 °C).
  • Umidità: 49%.
  • Vento: debole da sud, 2.8 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Serata mite e asciutta, condizioni favorevoli per eventi all'aperto e per passeggiate sul lungomare.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato a Rimini il 5 settembre 2026, con temperature elevate nelle ore centrali (fino a ~33 °C) e brezze deboli-moderate. Probabilità di pioggia trascurabile (0%). Consigli: idratazione, protezione solare nelle ore centrali e attenzione al caldo per soggetti sensibili.

Previsioni meteo 5 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.2° (perc. +23.9°)
Precip. -
Vento 3.0 SO (max 3.0)
Umidità 49%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.1° (perc. +22.6°)
Precip. -
Vento 2.8 SO (max 2.8)
Umidità 46%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.5° (perc. +25.1°)
Precip. -
Vento 1.7 SO (max 2.6)
Umidità 39%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.0° (perc. +30.9°)
Precip. -
Vento 2.9 N (max 3.0)
Umidità 31%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.9° (perc. +32.9°)
Precip. -
Vento 5.6 NE (max 4.7)
Umidità 36%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +31.3° (perc. +32.7°)
Precip. -
Vento 4.1 E (max 4.2)
Umidità 48%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +28.1° (perc. +28.7°)
Precip. -
Vento 3.7 SE (max 3.9)
Umidità 51%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.4° (perc. +25.2°)
Precip. -
Vento 2.8 S (max 2.9)
Umidità 49%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.5° (perc. +24.4°)
Precip. -
Vento 1.7 O (max 1.7)
Umidità 53%
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