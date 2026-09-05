Meteo Rimini, 6 settembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata e temperature gradevoli

Rimini, 6 settembre 2026 — cielo sereno per tutta la giornata, vento debole e massime intorno a 28–29 °C. Dettaglio orario per organizzarvi al meglio.

L'anticipo di settembre mantiene Rimini sotto l'influsso di un campo di alta pressione: poche nubi, assenza di precipitazioni e temperature ancora estive. Leggi il dettaglio orario per scegliere al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo prevalentemente sereno con temperatura di 22.1 °C e umidità al 54%. Pressione intorno a 1019 hPa, punto di rugiada 15 °C. Vento molto debole a 0.64 m/s da sud-ovest (227°), raffiche contenute (0.0–1.1 m/s). Visibilità 10.000 m. Probabilità di pioggia 0%.

Prima mattina (03:00): cielo ancora sereno, temperatura 21.9 °C, umidità salita al 64%. Pressione 1020 hPa; punto di rugiada 16.3 °C. Vento leggero a 1.43 m/s da est-sudest (104°) con raffiche fino a 1.6 m/s. Visibilità 10.000 m. Pioggia assente (0%).

Mattina (06:00): al sorgere del sole si apre una mattinata serena, temperatura 23.2 °C e umidità intorno al 68%. Pressione 1021 hPa; la sensazione termica è gradevole (feels like 23.3 °C). Vento debole 1.2 m/s da est (79°). Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00): prosegue il bel tempo con cielo sereno, temperatura in aumento a 27.3 °C, umidità in calo al 54%. Pressione 1022 hPa; punto di rugiada 17 °C. Vento leggero da nord-est a 3.6 m/s, raffiche intorno a 3.1 m/s. Visibilità 10.000 m. Probabilità di pioggia 0%.

Mezzogiorno (12:00): giornata soleggiata con temperatura che raggiunge 28.3 °C, umidità 49% e pressione 1022 hPa. Sensazione di caldo moderato (feels like 28.7 °C); vento da nord-est a circa 4.1 m/s con raffiche fino a 3.1 m/s. Cielo perlopiù sereno, visibilità 10.000 m. Pioggia assente.

Primo pomeriggio (15:00): lieve aumento a 28.7 °C, poche nuvole (copertura ~15%), umidità 45% e pressione 1021 hPa. Vento debole 2.95 m/s da est-nordest (72°) con raffiche attorno a 3.9 m/s. Punto di rugiada più basso (14.4 °C), giornata generalmente asciutta e ventilazione moderata.

Tardo pomeriggio (18:00): cieli in prevalenza sereni, temperatura in lieve discesa a 26.2 °C e umidità al 54%. Pressione 1021 hPa; vento molto debole 1.22 m/s da sud-est (144°) con raffiche contenute. Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00): serata tersa con temperatura 22.8 °C, umidità 55% e pressione 1022 hPa. Vento calato a 0.89 m/s da sud-ovest (212°), raffiche minime. Cielo sereno e condizioni ideali per attività all'aperto; probabilità di pioggia 0%.

Riepilogo del giorno

Rimini vivrà il 6 settembre 2026 una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, senza precipitazioni attese. Massima intorno a 28.7 °C, minime notturne intorno a 22 °C. Venti generalmente deboli con brevi rinforzi in mattinata e a metà giornata. Condizioni favorevoli per il mare e le attività all'aperto, con scarsa nuvolosità e ottima visibilità.