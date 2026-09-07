Meteo Rimini — 8 settembre 2026: giornata di sole e brevi rovesci, attenzione al caldo diurno

Previsioni per Rimini dell'8 settembre 2026: alternanza di cieli sereni e brevi piogge; picco di caldo a metà giornata. Dettagli orari e consigli.

La giornata meteorologica per Rimini dell'8 settembre 2026 si presenta con un'alternanza di cieli sereni e possibili rovesci localizzati. Non si tratta di un peggioramento organizzato, ma di fenomeni intermittenti legati all'azione di correnti instabili: vale la pena pianificare attività all'aperto considerando i picchi di temperatura e le pause di pioggia.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte sarà prevalentemente serena: temperatura intorno ai 22,6 °C, umidità ~55% e pressione attorno a 1019 hPa. Vento molto debole da ovest a circa 0,8 m/s con cieli quasi tersissimi (copertura nuvolosa ~4%). Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%). Visibilità ottima.

Prima mattina (03:00)

Prevale ancora un quadro tranquillo con poche nuvole. Temperatura sui 21,4 °C, umidità 54% e pressione 1018 hPa. Vento debole da ovest-sud-ovest a 1,9 m/s. Nessuna pioggia attesa (probabilità molto bassa).

Mattina (06:00)

Cieli in gran parte sereni con lieve aumento termico rispetto alle ore precedenti: 23,6 °C di temperatura e umidità 56%. Vento debole da nord-ovest (circa 1,5 m/s). Condizioni stabili e soleggiate per le prime ore del mattino.

Mezza mattinata (09:00)

Si prospetta un aumento della temperatura fino a 29,7 °C, con aria relativamente secca (umidità 44%). Tuttavia è prevista pioggia leggera locale con accumulo stimato attorno a 0,2 mm nelle 3 ore e probabilità di precipitazione ~39%. Vento debole da nord-nord-est a circa 2,5 m/s. Possibili rovesci di breve durata in alcune zone.

Mezzogiorno (12:00)

Punta termica della giornata: 34,0 °C con sensazione di caldo marcata (feels like ~37,4 °C). Umidità intorno al 47% e pressione in lieve calo (1015 hPa). Cielo per lo più sereno ma con condizioni favorevoli a rapidi sviluppi convettivi nel pomeriggio. Vento da nord-est attorno a 5,1 m/s. Raccomandata prudenza per attività all'aperto (disidratazione, rischio colpo di calore per fragili).

Primo pomeriggio (15:00)

Maggiore probabilità di fenomeni convettivi: pioggia leggera prevista con accumulo di circa 0,7 mm nelle 3 ore e probabilità di precipitazione alta (~86%). Temperatura sui 32,8 °C, umidità 51% e pressione 1013 hPa. Vento da est intorno a 3,4 m/s. Attesi rovesci sparsi e possibili temporali brevi ma localizzati.

Tardo pomeriggio (18:00)

Diminuisce la temperatura a 28,1 °C con umidità in aumento (64%) e pressione 1012 hPa. Ancora presenza di pioggia leggera con accumulo modesto (circa 0,2 mm) e probabilità ~68%. Vento da sud-est a 3,4 m/s. Le precipitazioni tenderanno a esaurirsi in serata, ma potrebbero persistere isolatamente.

Sera (21:00)

La serata sarà più tranquilla con nubi sparse e temperatura sui 25,4 °C. Umidità 63% e pressione intorno a 1011 hPa. Vento moderato debole da sud-sud-ovest a 2,6 m/s. Probabilità di pioggia trascurabile nella prima parte della notte.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente caratterizzata da clima caldo con picco termico a mezzogiorno (intorno a 34 °C) e possibilità di rovesci intermittenti soprattutto tra metà mattina e primo pomeriggio (accumuli deboli, più probabili nel pomeriggio). Venti generalmente deboli; pressione in lieve calo. Consigli: portare con sé protezione solare e acqua nelle ore calde e prevedere un riparo rapido in caso di rovesci pomeridiani.